Müzik dünyasını heyecanlandıran fotoğraf: Stüdyoya döndüler

08 Ekim 2020 Perşembe, 10:54

Metal müzik dünyasının popüler gruplarından Rammstein, yeni albüm için çalışmaya başladı. 2010 yılında İstanbul’da da konser veren grup, yeni albüm için stüdyoya girdi.

1995 yılında grubun çıkış albümü olan "Herzeleid"in yeni şarkılarla güncellenmiş 25. yıl özel albümü için çalışmalara başlayan Rammstein, resmi Instagram hesapları üzerinden fotoğraf paylaşarak "Ne yazık ki bu yıl turne yok fakat stüdyoya dönmek harika bir his" ifadelerini kullandı.

Son albümleri “Untitled”ı 2019 yılının mayıs ayında piyasaya süren grup koronavirüs sebebiyle stadyum konserlerini ertelemek zorunda kalmış ve Fransa’nın sahil kasabası Marsilya’da çalışmalara başlamıştı.

Sözcü'nün aktardığına göre, 4 Aralık’ta çıkış albümlerinin 25’inci yılını kutlamaya hazırlanan grup, albümde yeni parçaların olacağını da duyurdu. Öte yandan Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Rammstein’ın kapsamlı bir belgesel hazırlığı içerisinde olduğunu yazdı. Gazete, Rammstein’ın iki yılı aşkın bir süredir belgesel için çalıştığını ve grubun kuruluş aşamasından şu anki güncel durumlarının belgeselde aktarılacağını aktardı.

Belgeselin yayımlanma tarihi ile ilgili bir bilgi verilmezken, belgesel için çok sayıda röportaj yapıldığı kaydedildi.

Grubun solisti Till Lindemann’a mart ayında Covid-19 tanısı konmuştu.

Koronavirüs salgınının başladığı günlerde grubun solisti Till Lindemann’ın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Mart ayında koronavirüse yakalandığı ortaya çıkan ve Rusya’da verdikleri konserden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Lindemann, yoğun tedavi sonucunda sağlığına kavuşmuştu.