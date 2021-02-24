Müzik onun hayatı...

24 Şubat 2021 Çarşamba, 02:00

Genç piyanist Zelal Aktaş, 13 yaşında başladığı piyano eğitiminde iki yılın ardından geçen ay New York’ta çevrimiçi olarak düzenlenen Golden Classical Music Awards yarışmasında Rachmaninoff - “Elegie” yorumuyla birinci oldu. Bu birinciliğin ardından 2022’de dünyaca ünlü Carnegie Hall’da eserini seslendirmek üzere davet aldı. 15 yaşındaki Aktaş, ekim ayında da Almanya’da düzenlenen Grand Prize Virtuoso International Music yarışmasında da birincilik kazanmıştı. Aktaş’ın ağustos ayında Almanya Bonn Beethoven House’ta düzenlenecek olan gala konserinde sahneye çıkması bekleniyor.

Geç başladığı piyanoda iki yıllık eğitimin ardından böyle önemli birincilikler kazanan Aktaş, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Hazırlık Lisesi’nde burslu olarak okuyor. İlk öğretmeni Hacıbaba Adiloğlu, şimdi ise Oliver Jia’dan eğitim alıyor. “Müzik, kendimi bildim bileli hayatımdaydı” diyen Aktaş, daha 4-5 yaşlarındayken ablasının piyano derslerine katılıp anlamaya çalıştığını söylüyor. Aktaş, “Küçüklüğümden beri müzik dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. O zamanlar müzik, benim için daha çok hobi gibiydi. 12-13 yaşıma geldiğim zaman ilerlemem gereken kariyerin bu olduğunu anladım. Başta, enstrümanım olan piyanoyu tek başıma anlamaya çalışıyordum. İlgim gitgide artınca müzisyen olan babam, annem piyanoya ve müziğe olan ilgimi fark ettiler. En kısa zamanda profesyonel bir eğitim almam için uğraştılar. 13 yaşımda ise profesyonel piyano eğitimime başlamış oldum” diyor.

GEÇ BAŞLADI, AMA...

Kendisi 13 yaşında piyanoya başlarken yaşıtlarından bazıları en az 10 yıldır piyano eğitimi alıyordu. Halen bunun zorluklarını yaşadığını söylüyor Aktaş: “Küçük yaşlarda başlayan sanatçılara oranla hata yapma ve alışamama şansım çok daha mümkün. Her ne kadar bazı şeyleri tecrübe ederek öğrenmem gerekse de bu yaşlarda bunu tecrübe etmem benim için çok daha zor oluyor.” Ancak kolay adapte olan birisi olduğu için bununla başa çıkabildiğini de dile getiriyor.

GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞMA

Aktaş’ın iki senedir tüm hayatı müzik. Günde toplam 7-8 saatini çalışararak geçiriyor. Aktaş, “Genellikle günde 3-4 saatimi piyano çalışmakla, 1-2 saatimi müzik teorisi ve solfej çalışmakla ve 1-2 saatimi ise beste yapmakla geçiriyorum. Bu saatler dışında da yeni besteciler tanıyıp, yeni eserler keşfetmekle geçiriyorum” diyor.

Bütün bu çalışmaların karşılığını birinciliklerle alması büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuş Aktaş için. Hedefi de dünya çapında ünlü bir besteci ve konser piyanisti olmak.

Yeni heyecanı Almanya ve New York’ta vereceği konserler. “Konserlerime şimdiden hazırlanıyorum” diyen genç sanatçı, “Benim gibi birçok sanatçının ülkemizi yurtdışında temsil etmesi beni çok gururlandırıyor. Başarılarımızla kendimizi, sanatımızı, icramızı ve en önemlisi ülkemizi tanıtıyoruz. Bunun bir parçası olmak çok gurur verici” diye konuşuyor.

ÖĞRETMENİNİ ÖRNEK ALIYOR

15 yaşındaki Zelal Aktaş, “Kendisine kimleri örnek aldığı” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Öncelikle piyano öğretmenim olan Oliver Jia’yı çok örnek alıyorum. İlerde kendisinin olduğu gibi çok başarılı, harika bir piyanist ve öğretmen olmak istiyorum. Birçok öğretmenim bana çok örnek oluyor ve gerçekten onları örnek almamak mümkün değil. Bestecilerden, en çok Sergei Rachmaninoff’u örnek alıyorum.

Türk piyanistlerden; İdil Biret, Gülsin Onay ve Fazıl Say’ı, diğer piyanistlerden; Martha Argerich, Sviatoslav Richter, András Schiff, Glenn Gould, Krystian Zimerman, Daniel Barenboim ve daha birçok piyanisti örnek alıyorum.”