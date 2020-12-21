Müzik üreticileri için dayanışma gecesi: 'Bahar Gelecek'

21 Aralık 2020 Pazartesi, 15:54

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik üreticileri için düzenlenen "Müzik Üreticileri İçin Dayanışma Gecesi – Bahar Gelecek" adlı etkinlik, 28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak.

Etkinlik Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin sosyal medya kanallarından ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kanalı ABB TV’den canlı olarak yayımlanacak.

Geceden elde edilecek tüm gelir ihtiyacı olan müzik üreticilerine ulaştırılacak.

Geceye katılacak grup ve sanatçılar şöyle: AKİS Caz Grubu, Ali Fuat Aydın – Aslı Kurt, Ayten Kaplan – Cenk Güray, Azerbaycan’dan Anadolu’ya Grubu, Birsen Ulucan – Özcan Ulucan, Burhan Şeşen, Erdal Erzincan, Erdem Şimşek, Ferhat Erdem, Güz Kumpanyası, Handan Savcı, İsmail Hakkı Demircioğlu, Kamil Erdem, Kuytular, Muammer Ketencoğlu, Müfide İnselel, Nida Ateş, Oya Levendoğlu, Önder Focan, Rampapa, Rewşan Ümmüşen, Vedat Sakman, Veys Çolak, Yağmur Öncesi, Yaren Eren Budak, Yinon Muallem ve Yurdal Tokcan.

Müzik Üreticileri İçin Büyük Buluşma

28 Aralık 2020 Pazartesi akşamı 20:00’da müzik üreticileri için dayanışma gecesi düzenliyoruz. Geceden elde edilecek tüm gelir ihtiyacı olan müzik üreticilerine ulaştırılacak.https://t.co/dc79YuFRpE ‘den bir bilet alarak destek olabilirsiniz. pic.twitter.com/7X47p4HQKn — anadolumüzikkültürleriderneği (@anadolumzikklt1) December 19, 2020

'BU DAYANIŞMAYA SİZ DE KATILIN'

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve Ankara Kent Konseyi tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Pandemi nedeniyle yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan tedbirler nedeniyle sahnelerin, kültür merkezlerinin ve toplu eğlence mekânlarının kapalı olması ve konser, festival, şenlik ve benzeri etkinliklerin yasaklanması; geçimini bu alanlardan sağlayan binlerce müzisyen için maddi anlamda yıkıcı olmuştur.

“Bu dönemde temel gereksinimlerini bile karşılamakta güçlük çeker hâle gelen müzik üreticileri zor bir dönemden geçmektedir. Bu zorlukları bir nebze hafifletmek amacıyla sizleri müzik üreticileri için dayanışmaya çağırıyoruz. Tüm kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, meslek odalarına, sivil toplum örgütlerine ve sanat dostlarına çağrımızdır. Bu dayanışmaya siz de katılın, müzik üreticilerine destek olun.”

Dayanışma gecesinin biletleri biletix.com’dan temin edilebilir.