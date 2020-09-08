Müzikal filmler bomontiada'da izleyiciyle buluşuyor

08 Eylül 2020 Salı, 13:54

2000’li yıllarda öne çıkan dört müzikal filmden oluşan seçki, her perşembe saat 21.00’de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Avlu’da gösterilecek.

Müzikal film serisi kapsamında 10 Eylül Perşembe günü saat 21.00’de Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddie Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody" gösterilecek.

Filmde, 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ve baş şarkıcı Freddie Mercury'nin ünlü performansına giden hikayesi anlatılıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu açık hava sineması sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek. Her gösterimde toplam 70 seyirci ağırlanacak. İzleyiciler, gösterim günlerinde saat 19.30 itibariyle alanın girişinde kendi ve bir misafiri adına isim yazdırabilecek. Kişi sayısı tamamlandığında alana daha fazla seyirci alınmayacak.