Müzisyen Gökhan Özoğuz'dan 'Saray'ın hedefinde' iddiasına yanıt

04 Ağustos 2020 Salı, 13:21

Bergüzar Korel, Murat Boz, Gökhan Özoğuz, Cem Yılmaz gibi isimlerin iktidar tarafından "yasaklılar" listesine alındığı ve iktidara yakın medyada bu isimlere sansür uygulandığı iddia edilmişti.



Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz söz konusu iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi.



Özoğuz, "Kendi adıma ; Ben Hiçbir zaman hiç bir iktidarın veya Muhalefetin sanatçısı olmadım, olmayacağım da. Ben Yalnızca Halka hizmet edip, Halkın sanatçısı olmaktan Şeref duyanlardanım. Çünkü Sanat Halk için yapılır. Tek gerçek Halktır!" dedi.

