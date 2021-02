Müzisyenlerden Boğaziçi öğrencilerine destek açıklaması

18 Şubat 2021 Perşembe, 09:34

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestolara başlayan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine müzisyelerden de destek geldi.

Aralarında, Zülfü Livaneli, Bülent Ortaçgil, Birsen Tezer, Cem Adrian, Fuat Ergin, Pamela Spence, Gaye Su Akyol gibi isimlerin ve Moğollar ile Mor ve Ötesi gibi grupların imzacı olarak yer aldığı açıklamada "Siyasi otorite, elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir" ifadeleri kullanıldı.

'DİRENEN TÜM ÜNİVERSİTELERİN YANINDAYIZ'

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Biz aşağıda imzası bulunan müzisyenler;

Hayatın her alanında özgürlükleri ve evrensel insan haklarını savunan, her türden ayrımcılığa karşı duran müzik ve sahne emekçileriyiz.

Bu anlamda; özerk üniversiteleri, demokratik değerlere bağlı akademisyenleri ve uğradıkları haksızlıklara karşı anayasa ile güvenceye alınmış "haklı" itirazlarını dile getiren değerli öğrencileri sahipleniyoruz.

Hiçbir siyasi gücün, her ne sebeple olursa olsun üniversiteleri, akademisyenleri ve öğrencileri ötekileştirdiği, kendi fikrince dizayn etmeye çalıştığı yöntemlerini kabul etmiyoruz.

Siyasi otorite, elini üniversitelerden, akademisyenlerden ve değerli öğrencilerden derhal çekmelidir.

Tüm kamuoyuna bildiririz ki:

Başta Boğaziçi Üniversiteliler olmak üzere baskılara direnen tüm üniversitelilerin yanında duracak

ve; 'Özerk ve Demokratik Üniversite'nin her zaman savunucusu olacağız!

Saygılarımızla."

Metinde imzası bulunan müzisyenler ise şöyle:

Adamlar, Ahmet Güvenç, Ahmet Özgül, Akın Eldes, Ali Ağrı, Ali Asker, Ali Kocatepe, Alper Yılmaz , Anıl Eraslan, Anıl Şallıel, Arel Koray Nalbant (Vera), Arif Sağ, Aslı Gökyokuş, Atila Taş, Attila Atasoy, Aydın Karabulut, Aydın Yagan, Aykut Gürel, Aylin Aslım, Aysun Kocatepe, Aysun Sökmen, Ayşe Tütüncü, Ayşenur Kolivar, Aytekin Ataş, Baba Zula, Babetna, Bahr, Banu Kanıbelli, Banu Kırbağ, Barış Ertürk, Batu Mutlugil, Belkıs Akkale, Bengü Berker, Berke Açabey (Yol Project), Birol Topaloğlu, Birsen Tezer, Bora Duran, Burhan Hasdemir, Burhan Şeşen (Gündoğarken), Bülent Ortaçgil, Bülent Şakrak, Cahit Berkay, Can Güngör, Canberk Karademir (Vera), Cem Adrian, Cem Akgün, Cem Aksel, Cem Öget, Cengiz Baltepe, Cenk Erdoğan, Cenk Ünnü (Pentagram), Ceyda Özbaşarel, Ceyhun Demir, Ceylan Ertem, Çağatay Çoker, Çağıl Kaya, Çağrı Erdem, Çamur, Defjen, Demet Sağıroğlu, Dengin Ceyhan, Deniz Ağan, Deniz Güngören, Deniz Özbey, Akyüz (Vega), Deniz Yılmaz, Derya Köroğlu, Diler Özer, Doğan Canku, Doğan Duru (Redd), Doruk Okuyucu, Duman, Dünyacan Yılmaz (Vera), Edip Akbayram, Ediz Hafızoğlu, Ege, Elif Çağlar Muslu, Emrah Karaca, Emre Tankal, Erdal Erzincan, Erdal Güney, Erdem Göymen, Erdoğan Emir, Erkan Oğur, Erkut Demiroyan, Eskiz, Esra Kayıkçı, Esra Üçcan, Evrim Özşuca, Ezel Akay (Mozaik), Ezgi Aktan, Ezginin Günlüğü, Ezhel, Feridun Düzağaç, Fırat Tanış, Flört, Fuat Ergin, Gaye Su Akyol, Gevende, Gökhan Özoğuz (Athena), Gökhan Şeşen (Gündoğarken), Gözde Öney, Gulê Mayêra, Gülce Duru, Güntaç Özdemir, Gürtuğ Gök, Güvenç Dağüstün, Hakan Özoğuz (Athena), Hakan Vreskala, Hakkı Erkal Öztürk, Hami Barutçu, Hayko Cepkin, Helak, Helin Erenler, Hikmet Akçiçek, Hivda Gökel, Hüseyin Güneş, Hüseyin Kurtulmaz, Hüseyin Turan, Hüsnü Arkan, Ilgıt Dağüstün, İlkay Akkaya, İlknur Yakupoğlu, Jehan Barbur, Kaan Öztürk, Kadri Karagöz, Kalben, Kemal Kahraman, Kemal Küçükbakkal, Keremcem, Kutsal Evcimen, Kül, Lalalar, Leman Sam, Levent Bursalı, Mahmut Çınar, Masis Aram Gözek, Mavi, Maviş Güneşer, Mazlum Çimen, Mehmet Demirdelen, Mehmet Gümüş, Mehtap Meral, Melek, Melis Danişmend, Melis Sökmen, Meriç Demirkol, Merih Aşkın, Mert Alkaya (Bulutsuzluk Özlemi), Mertcan Bilgin, Mertol Şalt, Merve Salgar, Metin Kahraman, Moğollar, mor ve ötesi, Mozaik, Muammer Ketencoğlu, Muharrem Temiz, Murat İlkan (Pentagram), Musa Baki, Musa Eroğlu, Mustafa Özaslan, Mustafa Şarbak (Vera), Mücahit Göker, Müge Çakarlı, Nadir Göktürk, Nejat Yavaşoğulları(Bulutsuzluk Özlemi), Nida Ateş, Nihal Saruhanlı, Nilipek., Nisan Ak, Niyazi Koyuncu, Nur Yoldaş, Nurettin Güleç, Nusaibin, Ogün Sanlısoy, Oğuz Aksaç, Onok Bozkurt, Onur Akın, Onur Çalışkan, Onur Yusufoğlu, Orçun Açabey (Yol Project), Orçun Sünear (Sattas), Ozan Çoban, Ozan Erkan, Ozan Tügen, Ozan Yagan, Özge Fışkın, Özlem Olgun, Özün Usta, Pamela Spence, Peyk,, Redd, Sabahat Akkiraz, Sadık Gürbüz, Sait Bakşi, Saki Çimen, Saruhan Erim (Mozaik), Sedef Erçetin, Selçuk Balcı, Selda Öztürk, Selen Gülün, Serdar Keskin, Serhat Ersöz, Serhat Raşa, Sevinç Eratalay, She Past Away, Sıla Gençoğlu, Sıla Gerbağa, Sibel Köse, Sibil, Silver Kesici, Simge Pınar, Sinan Altıparmak, Siney Yılmaz, Son Feci Bisiklet, Soner Olgun, Suavi, Şanışer, Şehrazat, Şenay Lambaoğlu, Şevket Akıncı, Şevval Sam, Tamer Temel, Taner Öngür, Tarkan Gözübüyük (Pentagram), Tarık Aslan, Tevfik Fikret Tufan, Timuçin Gürer (Mozaik), Tolga Çandar, Tolga Sağ, Tolga Tüzün, Tuna Kiremitçi, Tuncer Duman,Turgut Alp Bekoğlu, Ufuk Beydemir, Ülkü Aybala Sunat , Ümit Olgun ve Paryalar, Vedat Sakman, Vedat Yıldırım, Volkan İncüvez, Volkan Yagan, Yaren Eren Budak, Yasemin Mori, Yaşar, Yaşar Kurt, Yeşim Salkım, Yılmaz Sütçü, Yonca Lodi, Yusuf Deniz, Zeki Açabey (Yol Project), Zeynep Casalini, Zeynep Kılıç, Zeynep Özyılmazel, Zülfü Livaneli.