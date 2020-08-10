Nabokov’un yeni dünya şaşkını; Pnin!
Pnin’in baş kişisi Profesör Pnin, Lolita’nın Humbert Humbert’i gibi, Solgun Ateş’in Kinbote’u gibi, Vladimir Nabokov’un yerinden yurdundan kopmuş kahramanlarından biridir. Pnin bu ‘yeni’ dünyada şaşkındır. Pnin, diretmeleri, tutturmaları, hayatla ilgili ‘miyopluğu’ içinde günü geçmiş ve komik bir karakter gibi görünür. Ama Nabokov bütün benzer karakterleri gibi, bu şaşkın roman kişisi aracılığıyla da okuru kendi şaşalamaları, kendi çıkmazları hakkında düşündürmek ister. Pnin, 20’inci yüzyıl edebiyatının en önemli yazarlarından Nabokov'un yaşanana, okunana ve yazılana ilişkin kimi soruları güçlü olduğu kadar sıcak, komik olduğu kadar buruk bir karakter aracılığıyla tartıştığı benzersiz bir yapıtıdır.
Pnin’in baş kişisi, yerinden
yurdundan kopmuş, Amerikan üniversitelerinden birinde Rus Dili ve Edebiyatı
dersleri veren Profesör Pnin, bu ‘yeni’ dünyada şaşkındır.
Eski Dünya’dan yenisine
taşıdığı anıları arasında sevdiği ama aşkına karşılık vermemiş bir eş ve onun
oğlu, yürekten sevdiği anadili, eski tarz bir mizah, eski tür bir zerafet, bazı
entelektüel ve dilsel incelikler, kimileri kahkahalara yol açan köklü
alışkanlıklar vardır.
Pnin, diretmeleri,
tutturmaları, hayatla ilgili ‘miyopluğu’ içinde günü geçmiş ve komik bir
karakter gibi görünür. Ama Nabokov bütün benzer karakterleri gibi, bu şaşkın
roman kişisi aracılığıyla da okuru kendi şaşalamaları, kendi çıkmazları
hakkında düşündürmek ister.
Pnin, ayrıca Vladimir
Nabokov’un yazar ustalığını belgeleyen, temalarını tekrarlayan romanlarından
biridir.
Nabokov her zamanki gibi
sorar: “Yazar, kişisini ne derece nesnel bir sesle anlatabilir? Anlatan’la
anlatılan birbirlerinden sandığımız kadar uzak, yoksa tehlikeli biçimde yakın
mıdırlar? Yoksa arada bir yerde, tehlikeli bir noktada pusu kurmuş bekleyen bir
üçüncü bir ‘ses’ mi vardır?”
VLADİMİR NABOKOV: 1899’da
St. Petersburg’da doğdu. Varlıklı, liberal bir ailenin en büyük oğluydu.
Bolşevikler iktidara geldiğinde aile Rusya’dan ayrılarak önce Londra’ya, sonra
Berlin’e gitti.
Nabokov, öğrenimini Cambridge,
Trinity College’da tamamladı. 1923 ile 1940 arasında anadilinde romanlar,
hikâyeler, oyunlar, şiirler yazdı ve kuşağının seçkin Rus göçmen yazarlarından
biri olarak ün kazandı.
1940 yılında karısı ve oğluyla
ABD’ye göç etti, 1941’den 1948’e kadar Wellesley College’da dersler verdi.
1955’te yayımlanan Lolita’nın
(İletişim, 1999) dünya çapındaki başarısından sonra, 1959’da Cornell
Üniversitesi Rus Edebiyatı profesörlüğünden emekli olarak İsviçre’ye yerleşti.
Nabokov, İngilizce yazdığı ilk
romanı The Real Life of Sebastian Knight’ı (Sebastian Knight’ın Gerçek Yaşamı,
İletişim, 2003) 1941’de yayımladı ve ondan sonra bu dili şaşırtıcı bir
yaratıcılıkla kullanarak eserlerini İngilizce yazmaya devam etti.
Bir yandan da ömrünü
kelebeklere adadı. Nabokov, otobiyografisi Konuş, Hafıza‘da, yedi yaşından
sonra, dikdörtgen pencereden giren sabahın ışığıyla bağlantılı hissettiği her
şeye yalnızca tek bir arzunun egemen olduğunu itiraf eder: Kelebekler.
1945'de Polyommatus blues
olarak bilinen kelebek türünün evrimiyle ilgili bir de hipotez ortaya koydu.
Polyommatus mavilerinin Asya’dan Yeni Dünya’ya milyonlarca yıl boyunca dalga
dalga geldiklerini öngördü. Yıllar içinde DNA dizileri teknolojik olarak
geliştikçe, bir grup bilim adamı Nabokov’un Polyommatus mavilerinin evrimi
hakkındaki tezini yeniden değerlendirdi ve yazarı yıllar sonra doğruladılar.
1977'de ölümüne dek, dünyanın
dört bir yanından kelebek örnekleri topladı. Harvard Üniversitesi’nde bulunan
Museum of Comparative Zoology’nin dünya faunasını yansıtacak kadar zengin
koleksiyonuna hem küratör olarak hem de bağışlarıyla katkı sağladı. Yüzlerce
türe ait ayrıntılı açıklamaları içeren makale yayımladı.
Vladimir Nabokov 1977’de,
İsviçre’nin Montreux kentinde öldü.
Lolita dışında, önemli
romanları arasında, fantastik bir aile romanı parodisi olan Ada or the Ardor
(Ada ya da Arzu, İletişim, 2002) sayılmalıdır.
İletişim Yayınları’ndan çıkan
diğer kitapları: Karanlıkta Kahkaha (1993), Pnin (1999), Bir
Günbatımının Ayrıntıları (1999), Rua, Dam, Vale (2000), Lujin Savunması (2001),
Cinnet (2003), Göz (2005), İnfaza Çağrı (2007), Saydam Şeyler (2010), Konuş,
Hafıza (2011), Nikolay Gogol (2012), Maşenka (2012), Laura’nın Aslı (2012), Rus
Edebiyatı Dersleri (2013), Solgun Ateş (2013), Edebiyat Dersleri (2014), Don
Quijote Dersleri (2016) ve Yetenek (2016).
Pnin / Vladimir Nabokov / Çeviren: Tomris Uyar / İletişim Yayınları / 172 s.
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