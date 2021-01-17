'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
Karar Gazetesi'nin ekonomi yazarlarından İbrahim Kahveci, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz açıklamasından sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gönderileceğini belirterek, “Naci Ağbal'a yol gözüktü” dedi.
Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la ilgili kritik bir iddia ortaya attı.
TV5'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir'in yaptığı Ekonomi ve Ötesi programında konuşan Kahveci, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz açıklamasından sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gönderileceğini söyledi.
Erdoğan'ın, “Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor ama değerli arkadaşlar; domates, patates, leblebi, çekirdek, bütün bunlarla beraber biz mücadele ederiz diyorsanız kusura bakmayın bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya düşürmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır, ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı gelir çünkü biz bunu yaşadık” sözlerini yorumlayan Kahveci, “Naci Ağbal'a yol gözüktü” dedi.
‘NACİ AĞBAL’A YOLU GÖSTERDİ’
Kahveci, şunları söyledi:
“Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 Milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi. Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 Trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 Milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 Milyar Dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun."
Tarafsız, doğru ve ilkeli gazeteciliğin adresi Cumhuriyet artık Telegram'da.— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) January 15, 2021
Gündem yoğunluğundan gözünüzden kaçan haberleri görmek, son dakika gelişmelerini takip etmek ve Telegram'a özel içerikleri kaçırmamanız için kanalımıza abone olun. https://t.co/xqK2PpSgV0 pic.twitter.com/KMV7tWCwWb
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- İbo Şov'a katılan isimlere eleştiri yağdı
- Erdoğan'a İmamoğlu ve Yavaş şoku
- Ankara'da evlere şeriat bildirisi dağıtıldı
- Ziya Selçuk’tan açık öğretim sınavları açıklaması
- Gazeteciyi, haberi olmadan AKP üyesi yaptılar
- Özdağ'dan MHP'li Yalçın'a yanıt
- Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti
- AKP iletişim politikası
- 'Naci Ağbal'a yolu gösterdi'
- Bahçeli seçim sistemi arıyor