17 Ocak 2021 Pazar, 10:10

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la ilgili kritik bir iddia ortaya attı.

TV5'te yayınlanan ve moderatörlüğünü Hasan Basri Akdemir'in yaptığı Ekonomi ve Ötesi programında konuşan Kahveci, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve faiz açıklamasından sonra Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın gönderileceğini söyledi.

Erdoğan'ın, “Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor ama değerli arkadaşlar; domates, patates, leblebi, çekirdek, bütün bunlarla beraber biz mücadele ederiz diyorsanız kusura bakmayın bir yere varamazsınız. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağıya düşürmektir. Faiz enflasyonla doğru orantılıdır, ne kadar aşağı çekerseniz o da aşağı gelir çünkü biz bunu yaşadık” sözlerini yorumlayan Kahveci, “Naci Ağbal'a yol gözüktü” dedi.

‘NACİ AĞBAL’A YOLU GÖSTERDİ’

Kahveci, şunları söyledi:

“Naci Ağbal'a yolu gösterdi... En azından yol göstermese bile bütün faiz sorumluluğundan Cumhurbaşkanı kendini temizledi. Geçmiş dönem Berat Albayrak'ın yapmış olduğu 130 Milyar dolarlık kayıp döviz falan, bunlardan kendini temizledi. Türkiye iki büyük fantezi yaşadı son iki yılda; Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz fantezisi 2 Trilyon liraya mal oldu. Burada hesaplarını verdik, açıkladık... Sayın Berat Albayrak'ın da döviz fantezisi 130 Milyar dolara mal oldu bu ülkemize. Şimdi, döviz kalmamış. Dövizin kalmamış, eksi 50 Milyar Dolar. Berbat durumdasın. Ne yapıyorsun? Yüksek faiz vererek döviz kazanmak durumundasın. Çalışarak kazanamıyorsun, üreterek kazanamıyorsun."