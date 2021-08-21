'Naci İnci' atamasına Boğaziçi akademisyenlerinden sert tepki
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun yerine Naci İnci'nin rektör olarak atanmasına tepki gösterdi. Akademisyenler, sosyal medyadan yayımladıkları mesajlarla atamayı kabul etmediklerini belirttiler.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Melih Bulu, görevini; öğrencilerin ve akademisyenlerin protestoları devam ederken 195 gün sürdürmüş ve temmuz ayında görevinden alınmıştı.
Bulu'nun yerine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci vekaleten atanmıştı. İnci, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde profesör olmuştu. İnci, rektör yardımcısı olarak atanmadan önce Fizik Bölümü’nde öğretim üyesiydi.
Melih Bulu'nun yine Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyenler destekledikleri rektör adaylarını belirlemişti.
Oylamadan Prof. Dr. Naci İnci'ye yüzde 95, Melih Bulu'nun diğer yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu'na ise yüzde 93 karşı oy çıkmıştı.
Akademisyenlerin sosyal medyadan gösterdiği tepkiler şöyle:
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