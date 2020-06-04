Nadal'dan New Yorkluları üzen açıklama!
Teniste turnuvaların akıbeti ve maçların ne zaman yeniden başlayacağı merak konusu olurken, İspanyol tenisçi Rafael Nadal, pandemi sürecini değerlendirdi.
İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tenis basınının sorularını yanıtladı. Fransa Açık'tan sonra gerçekleştirilmesi beklenen ABD Açık için temkinli konuştu. Nadal, "Bana şu an sorsanız 'Bugün New York'a seyahat etmek ister miydin' diye 'Hayır' derim. Birkaç ay sonra... Bilmiyorum, umarım o gün cevabım 'Evet' olur" dedi.
Video konferans üzerinden tenis basınının sorularını yanıtlayan 34 yaşındaki İspanyol raket “Bana şu an sorsanız ‘Bugün New York’a seyahat etmek ister miydin’ diye ‘Hayır’ derim. Birkaç ay sonra… Bilmiyorum, umarım o gün cevabım ‘Evet’ olur” dedi.
“Muhtemelen virüsün nasıl evrimleştiğine dair daha fazla bilgi edinilene kadar ve durumun nasıl olacağını görene kadar beklemek durumundayız” diyen Nadal, New York’un koronavirüsten en sert biçimde etkilenen şehir olduğunun da altını çizdi.
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