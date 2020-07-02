Nagatomo'dan Galatasaray'a gözyaşlarıyla veda!
Galatasaray'da ligin ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Nagatomo, sözleşmesi sona erdiği için sarı-kırmızılı takıma veda etti
Galatasaray'da ligin ikinci yarısı için lisansı çıkarılmayan Nagatomo, sözleşmesi sona erdiği için sarı-kırmızılı takıma veda etti. 33 yaşındaki Japon futbolcu, 4 kupa kazandığı Galatasaray'a veda ettiği son antrenmanında gözyaşlarını tutamadı. 18 sezonunu devre arasında kiralık olarak gelen ardından bonservisi alınan Yuto Nagatomo, 2,5 yıllık serüvenine gözyaşlarıyla veda etti.
Bu sezonun ilk yarısında forma giyen ardından yabancı sınırlamasıyla nedeniyle ikinci yarı için lisansı çıkarılmayan Japon futbolcu, sözleşmesinin bitimiyle Galatasaray'a veda etti.
Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren takımında son antrenmanına çıkan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kulübe veda etti.
Son antrenmanı öncesinde gözyaşlarını tutmaayan Nagatomo, ardından son kez takım arkadaşlarıyla çalıştı. Yuto Nagatomo, Galatasaray formasıyla 65 maça çıkıp 3 gol, 7 asist istatistikleri yaptı. Nagatomo Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandı.
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