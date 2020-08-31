Nagatomo'nun adresi belli oldu!

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:09

Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'yu transfer ettiklerini doğruladı.Portekizli teknik adam, "Yuto, pazar günü Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek. Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız." ifadelerini kullandı.



Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.

Galatasaray'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 3.5 milyon Avro karşılığında Inter'den transfer ettiği Nagatomo, Parçalı formayla 65 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.