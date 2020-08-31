Nagatomo'nun adresi belli oldu!
Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'yu transfer ettiklerini doğruladı.
Olimpik Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas,
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo'yu transfer ettiklerini
doğruladı.Portekizli teknik adam, "Yuto, pazar günü
Marsilya'ya geldi. Pazartesi günü sağlık kontrollerinden geçecek.
Tecrübeli ve lider bir oyuncu arıyorduk. Yuto Nagatomo, son iki
sezonda Galatasaray formasıyla 11 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
Jordan Amavi için harika bir alternatif olacak. Bundan sonra sol bek
mevkisinden çok daha istikrarlı performanslar alacağız."
ifadelerini kullandı.
Yuto Nagatomo son resmi maçını Galatasaray'ın Süper Lig'de 28.12.2019 tarihinde çıktığı Antalyaspor maçında oynamıştı.
Galatasaray'ın kiralama ve bonservis dahil toplam 3.5 milyon Avro karşılığında Inter'den transfer ettiği Nagatomo, Parçalı formayla 65 maçta 3 gol atıp 7 asist yaptı.
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