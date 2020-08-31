'Narmanlı Sanat Teras Sohbetleri' başlıyor

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 17:13

Sanatı anlamaya, anlatmaya, paylaşmaya ve tartışmaya alan sağlayan, sanata, müziğe, siyasete, edebiyata, felsefeye ilgi duyan bireyleri tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen Narmanlı Sanat, edebiyat ve sanat dünyasından profesyonelleri, sanatçıları ve eleştirmenlerini “Narmanlı Sanat Teras Sohbetleri” adı altında bir araya getiriyor. “Teras Sohbetleri” serisi, eylül ayı boyunca sanat ve edebiyat üzerine yedi farklı oturumda gerçekleştirilecek.

“Narmanlı Sanat Teras Sohbetleri” serisinin sanat sohbetleri dizisi, üretim disiplini ve kuşaklar arası yaratıcı karşıtlık ilişkisi gözetilerek iki farklı oturumda dört sanatçı ve iki sanat eleştirmenini bir araya getirecek. Oturumlar, sanat yazarı Evrim Altuğ moderatörlüğünde 19 ve 26 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Narmanlı Sanat Teras Sohbetleri’nin açıklanan programı şöyle:

Oturum 1: Yapıtın kimliği: Cinsiyet üstü bir analiz mümkün mü? – 19 Eylül 2020, saat 18.30-21:00

Moderatör: Evrim Altuğ

Sanatçılar: Bengisu Bayrak, Ayça Telgeren

Eleştirmen: Kültigin Akbulut

Oturum 2: Hayalle tarih yazmak: Sanat tarihine çarpan hakikat yankısı – 26 Eylül 2020, saat 18.30-21.00

Moderatör: Evrim Altuğ

Sanatçılar: Laleper Aytek, Alpin Arda Bağcık

Eleştirmen: Fırat Arapoğlu

Narmanlı Sanat Teras Sohbetleri’ne katılım ve bilgi için www.narmalisanat.com adresini ziyaret edebilirsiniz.