NASA, 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki Kayıp Galaksi'nin görüntüsünü yayımladı
Hubble Uzay Teleskobu yaklaşık 50 milyon ışık yılı uzaklıktaki Başak Kümesi'nin parlayan Kayıp Galaksisini görüntüledi.
Kayıp Galaksi LEDA 41812 ve UGC 7727 adlarıyla da biliniyor / NASA
Bilim insanlarının NGC 4535 adını verdiği galaksiyi ilkin 28 Aralık 1785'te William Herschel adlı gökbilimci gözlemlemişti. Küçük bir teleskopla bakıldığında puslu görüntüye sahip NGC 4535'i 1950'lerde inceleyen amatör gökbilimci Leland S. Copeland, Kayıp Galaksi adını vermişti.
Live Science'ın haberine göre, Başak Kümesi'ndeki yaklaşık 2 bin galaksinin en büyüklerinden NGC 4535'te, Samanyolu'ndakine benzeyen parlak bir yıldız denizi bulunuyor.
İkili arasındaki tek benzerlik bu değil. Zira NGC 4535 de çubuklu sarmal galaksi, yani merkezi çubuk şekline sahip. Çubuğun uçlarındansa sarmal kollar uzanıyor.
NASA, galaksideki yıldızların Kayıp Galaksi'nin hikayesine dair ipuçları taşıyabileceğini belirtti. Zira galaksinin merkezindeki şişkinliğin sarı tonlarındaki parıltısı, bölgenin daha yaşlı ve soğuk yıldızlara ev sahipliği yaptığına işaret ediyor. Kayıp Galaksi'nin uzun sarmal kollarındaki mavimsi renklerse daha genç ve sıcak yıldızların habercisi.
Kayıp Galaksi'nin uzun kolları, onu sarmal galaksilerin yapısını incelemede en önemli aday haline getirirken Hubble'ın yakaladığı görüntü, Dünya'nın 75 milyon ışık yılı mesafesindeki 38 sarmal galaksi üzerine yapılan araştırma sonucunda yayımlandı.
Yakın Galaksilerde Yüksek Açılı Çözünürlüklü Fizik adıyla da bilinen araştırmanın internet sitesinde, diğer sarmal galaksilerin de çarpıcı fotoğrafları paylaşıldı.
(Independent Türkçe)
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