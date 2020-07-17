NASA burç değişimi iddialarını yalanladı
Kullanıcılar dün sosyal medya üzerinden NASA'nın yeni bir takımyıldızı keşfettiği ve burçların değiştiği iddialarında bulundu. İddialara göre "Yılan" 13'üncü burç olmuştu. Ancak NASA yaptığı açıklamada tüm bu iddiaları yalandı.
Dün Twitter'da, NASA'nın yeni bir takımyıldızı keşfettiği, bu takımyıldızı nedeniyle de burçların değiştiği iddia edildi. İddialara göre NASA, resmi internet sitesinde yayımladığı bir blog gönderisi ile bu durumu tüm dünyaya duyurmuştu. NASA'nın resmi internet sayfasında iddiaları doğrulayan bir açıklama yer almamasına rağmen, burçların değişimi sosyal medya üzerinde gündeme gelirken aynı zamanda pek çok basın kuruluşu bu iddiayı haberleştirmişti.
NASA İDDİALARI YALANLADI
NASA, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, zodyak hikayesi ile ilgili yapılan yorumları gördüklerini belirterek, konunun birkaç yıldır gündeme geldiğini ancak kendilerinin burçlara müdahale etmediklerini açıkladı. Babillerin bundan 3 bin yıl önce takımyıldızlarını keşfettiklerinde 13'üncü işareti görmezden geldiklerini ifade eden NASA, kendilerinin yaptığı araştırmanın sadece bunun matematiğini hesaplamak olduğunu söyledi.
NASA'nın söz konusu paylaşımı ise şu şekilde:
"Birkaç yıldan bir yeniden ortaya çıkan bir zodyak hikayesi hakkındaki yorumlarınızı görüyoruz. Hayır, burçları değiştirmedik.
Babiller 3.000 yıl önce takımyıldızları icat ettiklerinde 13. işareti bırakmayı seçtiler. Bu yüzden matematiğini yaptık: https://go.nasa.gov/3gZnBwK"
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