NASA çarpıcı galaksi fotoğrafları paylaştı
NASA, bozulan ancak geçen bir ayın ardından tamir edilen Hubble Uzay Teleskobu'nun geri dönüşünü, pazartesi günü iki yeni fotoğraf yayımlayarak kutladı.
Uzay ajansı geçen ay yaptığı açıklamada, teleskobun bilim aygıtlarını kontrol eden 1980'lerden kalma bir bilgisayarın bellek kartındaki muhtemel sorun nedeniyle çalışmadığını, buna bağlı olarak teleskobun güvenli modda bekletildiğini bildirmişti.
Independent Türkçe'nin Bunun ardından yedek bilgisayarın devreye sokulmasından sonra sorunun devam etmesi üzerine komuta ve veri biriminde bazı parçaların değiştirildiği açıklanırken, problemin çözülmesiyle Hubble 17 Temmuz'da yeniden işbaşı yaptı.
NASA Başkanı Bill Nelson, teleskobun geri dönmesi hakkında şöyle konuştu:
"Hubble'ın gözünü tekrar evrene çevirdiğini ve bir kez daha bize ilham veren görüntüleri yakaladığını görmek beni çok heyecanlandırıyor."
Öte yandan Hubble işbaşı yapar yapmaz iki galaksinin fotoğrafını yakaladı.
Dünya'dan 297 milyon ışık yılı uzaklıktaki ARP-MADORE2115-273'te aslında iki galaksi birleşiyor. NASA, galaksiler arasındaki etkileşimin epey karmaşık olduğunu ve bu sürecin arkasında çok sayıda yıldızla kozmik toz ortaya çıkardığını bildirdi.
ARP-MADORE0002-503 ise Dünya'dan 490 milyon ışık yılı uzaklıkta. Araştırmacılar, bu galaksinin 163 bin ışık yılı yarıçapında üç sarmal kolu olduğunu bildirdi:
Bu da onu Samanyolu Galaksimizden üç kat daha geniş yapıyor.
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