NASA duyurdu: Gökdelen büyüklüğünde asteroit Dünya’ya doğru geliyor
Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.
NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı. NASA yetkilileri, asteroidin,?büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, asteroit, ‘Dünyaya Yakın Obje’ (NEO) olarak sınıflandırıldı. Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.
HER ASIRDA 50 BİNDE BİR İHTİMAL
Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.
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