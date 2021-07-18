NASA, Hubble'daki arızayı sonunda tespit etti

18 Temmuz 2021 Pazar, 00:00

4,7 milyar dolarlık (yaklaşık 40 milyar TL) teleskop, 13 Haziran'da çalışmayı durdurmuştu. Arızanın sebebi bellek modülünün aşınması gibi görünüyordu. Anabilgisayar, uzay aracının anabilgisayarlarıyla yük arasında standart bir "el sıkışma" (bağlantı kurma yolu) olan "canlı tutma" sinyalini almayı kesmişti.

Anabilgisayar uzay teleskopundaki bütün aletleri otomatik olarak güvenli moda geçirmişti. NASA ertesi gün normal işleyişi sürdürmek için yük bilgisayarını yeniden başlatmış fakat sorun devam etmişti.

Bilgisayarı ve yedek bilgisayarı yeniden başlatma ve yeniden yapılandırma girişimleri de dahil günlerce devam eden bir dizi test başarısız olsa da NASA sorunu tespit etmek için bu testlerden çok önemli bilgiler elde etti.

Teknik aksaklığın muhtemelen, uydunun, yük bilgisayarının donanımına ve belleğine sabit 5 volt elektrik gönderen Güç Kontrol Birimi'nden (Power Control Unit -PCU) kaynaklanıyor.İkincil bir koruma devresi, güç regülatöründen çıkan voltaj seviyelerini algılıyor ve bu voltajın izin verilen seviyenin altına düşmesi veya bu seviyeyi aşması halinde yük bilgisayarına işlemleri durdurmasını söylüyor.

NASA'ya göre regülatörden gelen voltaj seviyesi bu seviyelerin dışına çıkmış ya da ikincil koruma devresi zamanla aşınmış ve şimdi de bu koruma modunda takılı kalmış gibi görünüyor.

NASA, 15 Temmuz'da PCU'nun bulunduğu yedekleme ünitesini devreye sokacak ve eğer başarılı olursa, Hubble birkaç gün sonra normal işleyişine geri dönecek. Benzer bir değişiklik 2008'de bir Komuta Birimi/Bilimsel Veri Biçimlendirici (CU/SDF) modülünün arızalanmasından sonra da gerçekleştirilmişti. Bir yıl sonra düzenlenen bir bakım görevinde tüm ünite şu anda kullanılanla değiştirilmişti.

Hubble Uzay Teleskopu normal işlevine döndüğünde bile, yakında James Webb Uzay Teleskopu'yla değiştirilmesi planlandığından uzun süre faaliyette kalmayabilir. NASA, yeni aracı 31 Ekim'de Ariane 5 roketiyle yörüngeye gönderecek ve bilim insanlarına, zamanın başlangıcından 150 milyon ila 1 milyar yıl öncesine bakma fırsatı sağlayacak. Bu, daha önce Hubble'la erişilemeyen bir şey.

Kaynak: Independent Türkçe