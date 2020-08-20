NASA: Kaydedilen en yakın göktaşı geçişi

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:28

NASA kayıtlarına göre, 2020 QG, Dünya'nın en yakınından geçen göktaşı oldu.

NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet İtme Laboratuvarı'ndaki (Jet Propulsion Laboratory), Yeryüzüne Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi (CNEOS) direktörü Paul Chodas, "Küçük bir asteroidin bu kadar yaklaştığını görmek gerçekten harika, çünkü Dünya'nın yerçekiminin yörüngesini dramatik bir şekilde büktüğünü görebiliyoruz. Hesaplamalarımız, bu asteroidin gezegenimiz tarafından savrulurken 45 derece kadar döndüğünü gösteriyor."

Göktaşının saniyede yaklaşık 8 mil (saniyede 12,3 kilometre) ortalamanın biraz altında hızla ilerlediğini söyleyen Chodas, 2020 QG'nin ilk olarak Zwicky Geçici Tesis tarafından çekilen geniş alan kamera görüntüsünde sadece uzun bir çizgi olarak kaydedildiğini belirtti.

Görüntü, asteroid Dünya'dan uzaklaşırken en yakın yaklaşma noktasından altı saat sonra çekildi.

NASA

Ulusal Bilim Vakfı ve NASA tarafından finanse edilen bir gökyüzü tarama araştırma teleskobu olan Zwicky Geçici Tesisi, Caltech'in San Diego County'deki Palomar Gözlemevi'nde bulunuyor.

NASA'nın Dünyaya Yakın Nesne Gözlem Programı, NEO tespitleri için veri işlemeyi finanse ediyor.

NASA tarafından yapılan açıklamanın devamında, 2020 QG, bilinen en yakın etkisiz asteroid olarak kitaplara geçebilir. Küçük asteroitlerin çoğu her yıl gezegenimizi etkiliyor, ancak Dünya'yı etkilemeden birkaç saat önce uzayda gerçekte sadece birkaçı tespit edilebiliyor. Ortalama olarak, 2020 QG boyutundaki bir asteroid, yılda sadece birkaç kez Dünya'nın yakınından geçebilir