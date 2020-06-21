NASA Kelebek Nebula'nın görüntülerini paylaştı
NASA Hubble Uzay Teleskobu, Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.
Görüntü: NASA
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.
Emekliliğe hazırlanan Hubble uzay Teleskobu iki yeni fotoğrafla uzayın büyüleyici yanını bir kez daha gözler önüne serdi. uzay teleskobu Kelebek ve Kalkanböceği Nebulalarının yeni fotoğraflarını paylaştı.
Görüntü: Kelebek Nebula, NASA
Paylaşılan fotoğraflar, Kelebek Nebulası olarak da adlandırılan NGC 6302'yi ve Kalkanböceği Nebulası diye adlandırılan NGC 7027'yi gösteriyor. Bunlar, bilinen en bulutsu nebulalar arasında yer alıyor.
Görüntü: Kalkanböceği Nebula, NASA
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu bugüne kadar evrenin derinliklerinden sayısız kareyi bizler ile paylaştı.
2021 yılında görevi James Webb'e bırakacak olan Hubble, emekli olmaya hazırlanıyor.
Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
Video Haberler
- Van'da nefes kesen anlar! Tam 49 kilo arı
- İstanbul'dan güneş tutulması böyle izlendi
- Beyoğlu'nda hayrete düşüren görüntü
- Söylediği yanık türküler, dinleyenleri mest ediyor
- Görür görmez kayda aldı: 'Saldırgandır, kuvvetli ısırır'
- Duygusal anlar... 83 yaşında bir ilki yaşadı
- Anne ile 2 yaşındaki kızını birbirinden ayıran kaza
- Uzmanı uyardı! İşte yılan gördüğünüzde yapmanız gereken
- Ceset var sandılar, ekipler gelince gerçek ortaya çıktı
- Yırtıcı hayvanlar böyle görüntülendi