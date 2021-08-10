NASA, Mars'ın sıradışı bölgesinin görüntüsünü yayımladı

10 Ağustos 2021 Salı, 11:03

10'uncu uçuşunu 24 Temmuz'da tamamlayan ve 12 metrelik irtifaya tırmanan helikopter, Mars'ın Yüksek Sırtlar (Raised Ridges) diye bilinen bölgesinde uçmuştu.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, NASA'nın açıklamasına göre bu uçuştan elde edilen veriler, bilim insanlarının "ilginç" bulduğu Yüksek Sırtlar'ın Perseverance tarafından araştırılacağı, gelecekteki görevlere rehberlik edecek.

NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı’nda üst düzey görevli Kevin Hand, "Ingenuity, Perseverance bilim ekibinin aynı anda iki yerde olmasına olanak tanıyor" dedi.

Ingenuity, Mars'ın Yüksek Sırtlar diye adlandırılan bölgesini 10. uçuşunda görüntüledi / NASA

Kalkıştan inişe kadar 3 dakikadan az süren uçuşta helikopter, renkli görüntü kaydeden kameralarını kullanarak 10 fotoğraf çekti.

Ekip daha sonra, uçuş sırasında çekilen iki görüntüyü kullanarak Yüksek Sırtlar’ın üç boyutlu görüntüsünü oluşturdu. Fotoğrafların yalnızca birkaç metre arayla çekildiği aktarıldı.

Bu alan, görevi yöneten bilim ekibini yakından ilgilendiriyor çünkü merkezi bir noktada birleşen üç farklı yüzey kırığından oluşuyor. Dünya'daki çöl ortamlarında görülen bu tarz kırıklar, normalde bölgede geçmişte var olan su kütlelerine dair olası ipuçları sunuyor.

"Üç boyutlu halinde sanki uzanıp Yüksek Sırtlar’a dokunabilecekmiş gibi hissediyorsunuz" diyen Hand, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürükleyici güzelliğinin yanı sıra, görüntü harika ayrıntılar da sağlıyor. Yakından bakarsanız, birkaç kayanın yüzeyinde bazı ilginç çizgiler görebilirsiniz. Bunlar, kayaların üzerinden çağlar boyu esen rüzgar ve tozdan mı oluşuyor, yoksa bir su kütlesinin hikayesini mi anlatıyor? Henüz bilmiyoruz."

NASA daha önce de Mars’tan üç boyutlu görüntüler yayımlamıştı. Bunlardan birinde Ingenuity’nin uçuş görüntüleri yer almıştı.

Dünya'daki izleyicilerin Mars'taymış gibi hissetmesini sağlamak isteyen uzay ajansı, geleneksel mavi ve kırmızı 3D gözlüklerle tam deneyimin tadını çıkarmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Uzay ajansı ayrıca halihazırda 3D gözlükleri olmayan izleyicilerin evde kolaylıkla kendi gözlüklerini tasarlayabileceğini ifade ediyor.

En basit tariflere göre iki şeffaf plastik parçası kesip, bunlardan birinin bir yüzünü kırmızıya, diğer parçanın bir yüzünü de cam göbeğine boyamak üç boyutlu gözlük yapmak için yeterli.