NASA, Perseverance aracının iniş anına ilişkin yeni görüntü yayınladı
NASA, yeni nesil uzay aracı Perseverance'nin Mars'ta keşif yaptığı sıradaki iniş anı öncesine ait çekilen fotoğrafları paylaştı.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.
NASA’nın Perseverance uzay aracı inişi sırasında Terrain-Relativa Navigasyon sistemini kullandı.
Bu yöntemle iniş yeri alanı bulmaya çalıştığı ana ilişkin çekilen yeni görüntüler yayımlandı.
NASA bu fotoğrafların bir araya getirildiği bir video yayınladı.
NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim."
You’re looking at the real deal images I used to make my pinpoint landing. This is how I quickly got my bearings and picked the safest target in the last three minutes before touchdown. How it works: https://t.co/Q1dBl8ZH8x pic.twitter.com/HK6uuKbLcQ— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 11, 2021
Video Haberler
- Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna böyle yanıt verdi
- Müşteri kılığına giren polisten değnekçilere operasyon
- HDP'li vekillerin yerinde olsam istifa ederdim
- Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
- Genç kadının arkasından gizlice gelerek dehşeti yaşattı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
- Minibüsler kafa kafaya çarpıştı: 17 yaralı
- Ayvalık'ta kan donduran vahşet!
- Sivas'ta şaşkınlık yaratan görüntüler!
- CHP'li Erol ile AKP'li Güler birbirine girdi
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek ve Erdoğan hakkında FETÖ’den suç duyurusu
- Erdoğan açıkladı: İşte madde madde yeni kararlar
- Türkeş'ten MHP'yi kızdıracak açıklamalar
- DSÖ'den Çin'in Sinovac aşısına ilişkin açıklama
- Demirtaş ve Kavala kararı
- İmamoğlu: Elbette bunun bir bedeli oldu...
- AKP’lilerin Ersoy’la sınavı
- Ahmet Davutoğlu'ndan flaş 'ittifak' açıklaması
- CHP İlçe Başkanı ve yakınlarına gece baskını
- Akşener'den İmamoğlu'nun tweetine ilişkin açıklama