NASA, şimdiye kadarki en riskli hareketi için hazırlanıyor

27 Eylül 2020 Pazar, 14:25

NASA

NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracının, Bennu isimli ünlü göktaşına ulaşmasının üzerinden aylar geçti. Uzay aracı, bu büyük ve gizem dolu göktaşının yüzeyini incelemek ve çeşitli ilginç keşifler yapmak için çok zaman harcadı.

Bu noktaya kadar başarılı bir macera oldu ama uzay aracı şu anda kendisini ciddi tehlikeye atacak bir şey denemeye hazırlanıyor ve görevin nihai başarısı bunu başarmasına bağlı.

"Dokun ve Git" ismi verilen numune toplama manevrası, uzay aracına asteroidin kayalık yüzeyinden madde alma şansı tanıyacak. Ancak bu, uzay aracının şimdiye kadar yapacağı en riskli hareket.

Öte yandan, NASA’nın bir göktaşına uzay aracı göndermedeki birincil hedefi bu olduğu için OSIRIS-REx'in görevi başarması son derecede önemli. Ve bu manevra için uzun süredir yapılan planlamalar, akıllara durgunluk veriyor.

Görev ekibi, numunenin toplanması açısından göktaşındaki en uygun yeri bulmak için çok uzun zaman harcadı. Bu süreç, NASA’nın ilk başta düşündüğünden zorlu çünkü Bennu'nun yüzeyinde beklenenden çok daha fazla enkaz mevcut.

Bu nedenle, görevi yürüten bilim insanları, güvenli bir numune toplama alanı bulmak için aylar harcadı. Bunun sonucunda seçenekler daraltıldı ve nihayetinde örnek toplama girişimi için bir bölge seçildi. Ancak bülbül krateri olarak adlandırılan alan, enkazdan arınmış değil ve uzay aracının asteroid yüzeyine inerken dikkatli olması gerekecek.

Görevle ilgili en büyük zorluklardan biri, göktaşının Dünya’ya çok uzak olması nedeniyle uzay aracının gerçek zamanlı olarak kontrol edilmemesi. Araç, aylardır tüm provaları gerçekleştiriyor ve sonunda manevrayı gerçekten yapacak.

BGR’nin haberine göre söz konusu manevra, 20 Ekim’de gerçekleşecek ve bilim insanları görevin hiçbir aksama olmadan tamamlanmasını umuyor.

Adını Mısır mitolojisinden alan ve tam ismi 101955 Bennu olan göktaşı, 11 Eylül 1999'da tespit edilid. Güneş Sistemi'ne yaklaşmakta olan asteroidin 2100’de sisteme gireceği öngörülüyor.

Kaynak: Independent Türkçe