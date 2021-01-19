NASA yayınladı: Kozmik patlamadan artakalan görüntüler

19 Ocak 2021 Salı, 09:20

Purdue Üniversitesi'nden John Banovetz ve Danny Milisavljevic liderliğindeki araştırma ekibi, incelemeleri sonucunda süpernovanın bin 700 yıl önce Dünya'dan görülebildiği sonucuna vardı.

Bulgularını 14 Ocak’ta Amerikan Astronomi Topluluğu'nun kış toplantısında sunan araştırma ekibine göre, patlamadan gelen ışık Dünya'ya, Roma İmparatorluğu'nun çöküş döneminde ulaştı.

Geçmişte birilerinin bu patlamayı gözlemlediğine dair kayıt bulunmasa da havai fişeğe benzetilen kozmik patlama, o dönemde Güney Yarım Küre’de yaşayanlar tarafından gözlemlenebilecek nitelikte.





Şimdiyse onu ancak Hubble görebiliyor. Bu kozmik olay, Küçük Macellan Bulutu diye adlandırılan, Samanyolu'na yakın bir cüce galakside narin yeşilimsi mavi bir kabuk, yani bir süpernova kalıntısı şeklinde bulunuyor.

E0102 diye adlandırılan bu kalıntı, bir Wolf-Rayet yıldızının patlamasıyla oluştu. Evrim geçirmiş olağanüstü büyüklükte yıldızlara Wolf-Rayet yıldızı ismi veriliyor.

Söz konusu yıldızın patlamadan önce muhtemelen hidrojen püskürten ağır elementlerden oluşmuş, çok büyük ve yaşlı bir yıldız olduğu düşünülüyor.

Öte yandan, gökbilimcilere göre, E0102'nin renkleri, yıldızın hidrojen ve helyumdan ziyade oksijen açısından zengin olduğunu gösteriyor.

Hubble'ın elde ettiği görüntüler aslında süpernovanın sonrasını gösteriyor. Patlayan yıldızdan yayılan enerji, yeşilimsi mavi iplikçiklerden oluşan çarpıcı bir manzarayı meydana getiriyor.

Kaynak: Independent Türkçe