NASA'dan hayret verici paylaşım: Görüntüler, Venüs'le ilgili "sürpriz gözlem" içeriyor

27 Şubat 2021 Cumartesi, 00:00

Görsel: NASA

Parker Güneş Sondası'nın çektiği görüntü, yakın komşumuzu ışıl ışıl parlarken gösteriyor. Bunun, fotoğrafı çeken mühendisler açısından bir sürpriz olduğu belirtildi

Adından anlaşılacağı üzere Parker Güneş Sondası'nın asli görevi Güneş'i incelemek. Otomobil boyutundaki uzay aracı, Güneş'e "dokunan" ilk araç olacak.

Ancak Güneş Sistemi'mizdeki diğer nesneler de aracın görevi açısından önem taşıyor. Güneş sondası, gezegenin yer çekimini kullanarak Güneş'e yakınlaşmak için 7 kere Venüs'ün yanından geçecek.

Bunu gerçekleştirirken, Güneş dışında bu nesnelere dair bilgileri de ortaya çıkarıyor. Güneş sondası geçen yaz bu geçişlerden birinde Venüs'ün şaşırtıcı bir görüntüsünü çekerek araştırmacıların gezegene dair beklenmedik bir şeyi keşfetmesini sağladı.

Araca yerleştirilmiş "Parker Güneş Sondası Geniş Alan Görüntüleyicisi" ekipmanıyla 12 bin 391 kilometre uzaklıktan çekilen gezegenin gece olan kısmının fotoğrafını inceleyen bilim insanları, görüntüde beklediklerinden daha fazlasının yakalandığını görünce şaşırdı.

Gezegenin kenarındaki parlak çerçeve, atmosferdeki oksijen atomlarının gezegenin gece olan kısmındayken moleküllerle tekrar birleşmesi ve ışık saçmasıyla meydana gelen ve gece parıltısı diye adlandırılan şey gibi görünüyor.

Görüntünün merkezindeki karanlık alan, gezegenin yüzeyindeki en büyük dağlık bölge olan Afrodit Terra. Çevresindeki bölgelerden daha soğuk olduğu için karanlık görünüyor.

Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan WISPR projesi bilim insanı Angelos Vourlidas, "WISPR görünebilir ışık gözlemleri için tasarlandı ve test edildi. Bulutları görmeyi bekliyorduk ama kamera doğrudan yüzeye baktı" dedi.

Bilim insanları, aracın kızılötesi ışığa ne kadar duyarlı olduğunu kontrol etmek için tekrar geri döndü. Ekipman göründüğü gibi kızılötesine yakın dalga boylarını görebiliyorsa, bilim insanlarına Güneş'in etrafında ve yakındaki Güneş Sistemi'nde bulunan tozu araştırma imkanı sunarak beklendiğinden çok daha faydalı olabilir.

Eğer ekstra dalga boylarını göremiyorsa bu da kullanışlı: Görüntüler, Venüs'ü görmenin yepyeni bir yolunu temsil edebilir.

Vourlidas, "Her iki durumda da bizi bazı heyecan verici bilimsel fırsatlar bekliyor" dedi.

Güneş sondası bu hafta bir kez daha Venüs'ün yanından geçti. Bilim insanları bu veriyi nisan sonuna kadar işlemden geçirmeyi umuyor.

Kaynak: Independent Türkçe