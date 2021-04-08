NASA'dan kamuoyuna çağrı: Ingenuity’nin ilk Mars uçuşu

08 Nisan 2021 Perşembe, 00:00

NASA’nın ertelediği Mars’taki ilk helikopter uçuşu 11 Nisan’ın bitişine yakın bir saatte planlanıyor. Dünya dışında uçurulacak ilk insansız araç olma özelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan helikopterin uçuşu merakla bekleniyor.

NASA da, kamuoyunun merakını düzenleyeceği bir dizi etkinlikle gidermeyi ve herkesin uçuşa tanıklık etmesini sağlamayı planlıyor.

Görsel: Bu resim, bir uzay aracının penceresinden bakıldığında Mars'taki bir astronotu göstermektedir / NASA/JPL-Caltech



CANLI YAYINLANACAK

Helikopterin ilk uçuşunu kanıtlayan canlı yayının 12 Nisan’da EDT ile 03.30 civarında NASA TV, NASA uygulaması ve ajansın internet sitesinde başlaması hedefleniyor.

Ingeniuty, Mars’ın Jezero kraterine, Perseverance ile birleşik olarak 18 Şubat’ta iniş yapmıştı. İlk uçuş sonrasında helikopterle 30 gün içerisinde başka uçuş denemeleri gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ingeniuty’nin uçuş faaliyetleri sırasında Perseverance aracı da görüntü çekerek, çevreyle ilgili veri toplayarak ve helikopterin Dünya’dan kontrol eden ekiple bağlantı kurmasını sağlayan istasyonu taşıyarak destek verecek.

Diğer yandan NASA tarafından uçuş tarihin mühendislerin çalışmalarıyla bağlantılı olarak değişebileceği bilgisi de veriliyor. Bu nedenle uçuşa yönelik etkinlik programının da ihtiyaç duyulması halinde buna göre düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

NE GİBİ ETKİNLİKLER PLANLANIYOR?

Helikopterin ilk uçuş demesinden önce ve sonra sanal basın toplantıları yapılacak.

Toplantılarda NASA Yöneticisi Thomas Zurbuchen, Ingenuity Proje Yöneticisi MiMi Aung gibi isimler yer alacak.

Helikopter planlandığı gibi 11 Nisan’da uçarsa, 12 Nisan’da canlı yayında helikopter ekibinin ilk uçuş verilerine yönelik analizleri aktarılacak.

12 Nisan’da da bir basın açıklamasının daha yapılması planlanıyor. Basın toplantıları ve canlı yayın sırasında #MarsHelicopter etiketi kullanılarak soru yöneltilebilecek. 8 Nisan’da ayrıca YouTube ve NASA TV üzerinden Perseverance aracı ve helikopterin ekiplerinin yer aldığı bir sohbet programı gerçekleştirilecek.