NASA uyardı: Mega uydu takımları felakete yol açabilir

13 Kasım 2020 Cuma, 12:40

NASA

AST & Science (AST) isimli ABD şirketi, 4G ve 5G bağlantıları için Dünya’nın yüzeyinden 720 kilometre yukarıda 243 adetten oluşan mega uydu takımları yerleştirmeyi planlıyor. Firma, SpaceMobil adlı proje için halihazırda 120 milyon dolar toplamış durumda.

NASA’ysa, ABD Federal İletişim Kurulu’na gönderdiği (FCC) ve kamuoyuyla da paylaştığı açıklamasında, SpaceMobil'in A-Train’e zarar verebileceğini belirtti.

Ajans, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Fransa ve Japonya’daki bazı ortakların meydana getirdiği 10 uydudan oluşan A-Train 705 kilometre irtifada bulunuyor.

Somag News'ın haberine göre, aradaki farka rağmen SpaceMobil’in 900 metrekarelik büyüklüğü sebebiyle, A-Train’in bin 500 kez yer değiştirme ve 15 bin kez de planlama faaliyeti yapması gerekebileceği ifade edildi. Bu, günde 4 manevra ve 40 planlama faaliyeti anlamına geliyorken NASA bunun epey yorucu olacağına dikkat çekti. Projeyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"A-Train’le edindiğimiz tarihsel deneyimler, uzayın bu özel bölgesinin, uzay nesneleri arasında çok sayıda bağlantı üretebileceğini gösteriyor."

AST’nin daha önce bir ton veya üzeri uzay takımları inşa etmediğini ve bu tecrübesizliğin uyduların yüzde 10’u veya fazlasının arızalanmasına neden olacağının beklendiğini belirten ajans, feci bir çarpışma riskinin alınamayacak derecede yüksek olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan AST, ajansın mektubunu incelediklerini ajansın endişelerini gidermek için onlarla çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: Independent Türkçe