NASA'dan şirketlere teklif: Ay'dan numune toplayın, sizden satın alalım

13 Eylül 2020 Pazar, 10:00

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) başkanı Jim Bridenstine, NASA’nın resmi blog sayfasında paylaştığı yazı ile uzay ajansının ticari uzay şirketlerinden Ay’a ait taş, toprak, buz örnekleri satın almaya başlayacağını duyurdu.

Bridenstine tarafından paylaşılan açıklamaya göre NASA’nın yeni ticari girişiminin bir parçası olarak bir veya daha fazla özel şirket, Ay’a görev gerçekleştirdikten sonra 50 ila 500 gram arasında Ay regoliti toplayacak.

25 BİN DOLARA KADAR PARA ÖDEYECEK

Bir şirket; Ay numunesini saklamak için uygun bir kaba yerleştirip, numunenin toplandığını ve Dünya’ya güvenli bir şekilde getirilebileceğini kanıtlamak adına NASA’ya görüntü ve veri sağlayabilirse, NASA şirkete 15 bin ila 25 bin dolar arasında ödeme yapacak.

NASA, söz konusu ödemenin yüzde 10’unu şirketin teklifi NASA tarafından kabul edildiğinde, yüzde 10’unu görev başladıktan sonra, kalan yüzde 80’ini ise şirket Ay numunesini NASA’ya teslim ettikten sonra ödeyecek.

Bununla birlikte NASA, söz konusu numuneyi şirketten nasıl alacağı konusuna bir açıklık getirmedi. Tahminler, söz konusu alışverişin, Ay’da gerçekleştirileceği yönünde. Dolayısıyla şirketlerin Ay’a gidip numuneyi Dünya’ya getirilebilir halde saklamaları, söz konusu ticaret için yeterli olacak.

NASA, Ay numunesinin nereden alınacağı ile ilgili bir koşul sunmuyor. Şirketler, Ay’ın herhangi bir yerinden belirtilen ağırlıkta kum, kaya ya da buz örnekleri toplayabilir. Bu arada NASA’nın söz konusu örnekleri 2024’ten önce Dünya’ya getirmek istediğini de belirtelim.

NASA, AY NUMUNELERİNİ NEDEN KENDİSİ TOPLAMIYOR?

Ay numuneleri, bilim insanlarının Ay projeleri üzerindeki çalışmaları için son derece değerli maddeler ve NASA’nın elindeki tüm Ay numuneleri, sonuncusu 1972 yılında gerçekleştirilen Apollo görevlerinden elde edilmiş durumda.

NASA, 2024 yılında Ay’a yeniden, bu kez bir kadın astronot ile ayak basmak istediğinden kaynaklarını yalnızca bu projeye ayırmak ve numune toplamak gibi farklı işleri özel şirketlere yaptırarak para ile satın almayı planlıyor.

Kaynak: webtekno.com