NASA'dan uzayda reklam: Astronotlar uzayda kozmetik ürünlerinin videosunu çekecek

23 Eylül 2020 Çarşamba, 16:20

CNN Internaional’a konuşan bir NASA sözcüsü, bu ayın sonlarında uzay istasyonuna yaklaşık 10 şişelik Estée Lauder marka cilt bakım serumu fırlatılacağını söyledi.

NASA astronotlarının istasyonun mikro yerçekimli ortamında bu ürünleri kameraya alması bekleniyor. Böylece şirket, söz konusu görüntüleri reklam kampanyalarında kullanabilecek.

Estée Lauder’in yeni formülüyle hazırladığı bakım ürünleri, istasyona Northrop Grumman isimli özel havacılık şirketinin Cygnus uzay aracında diğer malzemelerle birlikte taşınacak. Astronotlar, ürünlerin “görüntülerini ve videolarını” hazırlamakla görevlendirilecek.

Ancak astronotların kendisi ürünün reklamlarında yer almayacak. Çünkü uzay ajansının politika etiği, astronotların bu gibi pazarlama girişimlerinde yer almasına izin vermiyor.

Diğer yandan Estée Lauder ortaklığı, NASA'nın uzay projelerinde özel sektör harcamalarını teşvik etmek için yıllardır sürdürdüğü çabanın sonuçlarından biri. Uzay ajansının istasyonu ticarileştirme çabaları arasında reklam ve pazarlamanın yanı sıra turizm gibi eğlence amaçlı faaliyetler de yer alıyor.

Uzay ajansı bu yılın başlarında UUİ’de özel otel inşa etmesi için Teksas merkezli Axiom firmasıyla anlaşmıştı. UUİ’ye yapılacak otelin, gelecekteki uzay turistlerine ev hizmeti sunacağı ifade edilmişti.

NASA’nın ticari uzay uçuşu geliştirme programının yöneticisi Phil McAlister söz konusu faaliyetlerle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Ticari faaliyetlere mütevazı da olsa yüzde 5’lik bir zaman dilimi ayırıyoruz. Çünkü sağlam bir ticari uzay ekonomisi, ulusal çıkarları da destekler.

Kaynak: Independent Türkçe