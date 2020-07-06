‘Nasipse Adayız’ İstanbul Film Festivali’nde görücüye çıkacak
Dünya prömiyerini küresel salgın öncesinde Ocak ayında Avrupa’nın önemli festivallerinden Rotterdam Film Festivali’nde yapan, Ercan Kesal’ın yazıp yönettiği, ilk uzun metraj filmi ‘Nasipse Adayız’ın Türkiye prömiyeri 39. İstanbul Film Festivali’nde yapılacak.
Ulusal Yarışma ödülleri ve Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak ‘Nasipse Adayız'ın Türkiye prömiyeri ve festivaldeki tek gösterimi 24 Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek.
Ulusal Yarışma'da ödül kazanan filmler, 28 Temmuz Salı akşamı Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlenecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.
Türkiye-Sırbıstan ortak yapımı, Ercan Kesal'ın aynı adlı romanından uyarlanan ‘Nasipse Adayız', İstanbul'da bir belediyenin başkan aday adayı olan doktor Kemal Güner'in bir günde geçen trajikomik hikayesini konu alıyor. Başrollerinde Ercan Kesal, Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci'nin yer aldığı filmde Nazan Kesal ve Valeriu Andriuta da konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor.
Yapımcılığını Ay Yapım, Poyraz Film, Thalia Production ve Living Pictures gerçekleştirdiği film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sırbistan Film Fonu tarafından desteklendi. Filmin görüntü yönetmenliğini Barbu Balasoiu üstlenirken, Ali Aga kurgusunu, Oya Köseoğlu da sanat yönetmenliğini yaptı.
Kaynak: Sözcü
Video Haberler
- Şov değil kaza!
- Erdoğan canlı yayında Bakan’a böyle çıkıştı!
- Bir anlık unutkanlık az daha canlarından ediyordu
- Korkunç an kamerada! Aile sinir krizi geçirdi
- Kılıçdaroğlu'dan Başbağlar Katliamı mesajı
- Konyaaltı Sahili'nde skandal görüntüler!
- Güvenlik görevlisine tekmeli yumruklu dayak kamerada
- Video çekti, ormanlık alanda ölü bulundu!
- İğne atsan yere düşmez! Tatilciler akın etti
- Yer: Antalya... Bunu yapan bir köpek!