Nasuh Mahruki AKUT'tan istifa ettirilmesini anlattı

10 Kasım 2020 Salı, 16:02

Geçtiğimiz günlerde HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın AKUT Arama Kurtama Derneği ile ilgili iddialarına, ''AKUT Derneği artık AKP’nin istediği başkanla AKP’nin istediği hizaya gelen bir yönetim tarafından yönetiliyor'' sözleri ile cevap veren AKUT'un kurucularından Nasuh Mahruki, YOL TV'de 'Bu Masada Konuşalım' programında AKUT'tan zorla istifa ettirildiğini söyledi. Mahruki, "iktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmak için çok kafayı taktı ve yasa dışı işler yaptı" dedi.





''İktidar yönetim kurulundakileri tehdit etti" diyen Mahruki, istifa sürecini de anlattı.

Aldıklarını öne sürdüğü tehditleri tek tek anlatan Mahruki, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar beni AKUT'un başından uzaklaştırmak için çok kafayı taktı ve yasa dışı işler yaptı. O kadar artık kararlı geldiler ki; 2016'nın Ağustos ayında. Bizim yönetim kurulundaki arkadaşlarıma telefon geliyor. Biri ikinci başkan, biri yönetim kurulundaki genel sekreter. 13 yıl benimle çalışan insanlar bunlar. Biri sağ kolum, biri sol kolum. Akut'u Akut yapan ekipten insan bunlar. Ankara'dan cumhurbaşkanlığından gelen telefonu söylüyorum. Orhan Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat koordinatörüydü. Şu an cumhurbaşkanlığı müşaviri. Tayyip Erdoğan'ın da akrabası. Bu taktı zaten kafayı. Ve telefonda şunu söylüyor; biz artık düğmeye basıyoruz, Nasuh'u alacağız Akut'un başından. Eğer Nasuh istifa etmezse, çünkü ben sonuçta seçimle geliyorum buraya. Burası bir Sivil Toplum Kuruluşu. 20 küsür senedir yapılan her seçimde zaten ben ve ekim seçiliyor, karşımıza aday bile çıkmıyordu. Artık işi o kadar mafyavari yöntemlere getirdiler ki; Nasuh eğer istifa etmezse, bundan sonra hiçbir operasyona çıkmayacaksınız. Ankara'daki bütün işleriniz engellenecek, genel merkezinizi elinizden alacağım ve aldılar da. "







