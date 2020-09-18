NATO: Fransa-Türkiye soruşturması 'halı altına' süpürüldü

18 Eylül 2020 Cuma, 11:27

Fransa ve Türkiye arasında gerilim sürerken üst düzey NATO yetkilileri Reuters’a konuştu. Türk ve Fransız gemilerinin haziran ayında yaşadıkları gerginlikle ilgili olarak, “NATO soruşturmasının, kamuoyu önünde tartışılamayacak kadar hassas” vurgulayan yetkililer, “Suçu paylaştırmadıklarını belirterek, söz konusu savaş Paris ve Ankara arasında yürütüldü, soruşturma ise halının altına süpürüldü” dedi.

Diplomatlar, Türkiye'nin, enerji hakları konusunda Yunanistan ve ittifak lideri ABD’yle anlaşmazlık halinde olduğunu belirtti.

"NATO TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMAYA GÖNÜLLÜ DEĞİL"

Soruşturmaya konusunda açıklamalarda bulunan bir NATO yetkilisi, raporun tamamlandığını Reuters'a doğruladı, ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti. “İki tarafın iddiaları ve suçlamaların devam etmesi sebebiyle de soruşturmanın değiştiği belirtildi. NATO’nun Türkiye’ye, askeri gücü ve stratejik konumu nedeniyle destek vermeye devam ettiğini belirten yetkili, bu sebeple suçlamada bulunmaya gönüllü olmadıklarını vurguladı. Bu durumun Türkiye’yi dışarıda tutmak anlamına gelmeyeceği” vurgulandı.

Reuters'a konuşan üst düzey bir başka NATO yetkilisi de, "Bu müzakerelerin bir sonucu olup olmayacağı belli değil... Paris, Ankara veya Atina'dan gelen her söz, müttefiklerin mevcut konumlarından geri dönmelerini daha da zorlaştırıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

10 Haziran'da bir NATO misyonunda görevli Fransız firkateyni, Libya'ya silah kaçakçılığı yaptığını iddia ettiği Tanzanya bandıralı bir kargo gemisini teftiş etmeye çalıştı.

Fransa, kendine ait bir firkateynin, kargo gemisine eşlik eden Türk donanması gemileri tarafından taciz edildiğini ileri sürerek, Türkiye'yi BM silah ambargosunu bozmakla suçlamış ve Türkiye ise bunu reddederek, Fransız firkateyninin saldırgan olduğunu savunmuştu.