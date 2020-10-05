NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg Karabağ'daki yaşananlarla ilgili "Bütün taraflara; 'Çatışmaları biran evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur” dedi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara’da açıklamada bulundu. "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir" dedi.
NATO Genel Sekreteri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşa değinerek “Dağlık Karabağ'daki saldırıların artmasından endişeliyiz. Sivillerin öldüğünü görünce endişemiz artıyor, ayrıca enerji kaynaklarına gelecek zarar da endişe kaynaklarından bir tanesi. Bütün taraflara; 'Çatışmaları biran evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur” dedi.
Stoltenberg’in ardından Çavuşoğlu’nun da açıklama yapması bekleniyor.
TÜRKİYE ABD YAPTIRIMIYLA KARŞILAŞABİLİR
NATO Genel Sekreteri Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili sözlerine Türkiye'nin S-400 alımının konusu, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ama S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor” şeklinde devam etti.
DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ
Doğu Akdeniz gündemine de vurgu yapan Stoltenberg, “Amacımız Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek. Uyuşmazlık müzakere yoluyla ele alınmalı. Önlemlerin arasında güvenli bir telefon hattı da oluşturuldu. Yunanistan-Türkiye arasında. 7/24 aranabilecek bu hat. Bu mekanizma yapıcı görüşmeler sayesinde oldu. Bu olumlu gelişme için 2 tarafa da teşekkür ediyorum” dedi.
Stoltenberg, “Polonya, bir duyuruda bulundu, deniz devriye hava aracını kullanacağını söyledi. Bugün Doğu Akdeniz'de bazı gerilimlerle karşı karşıyayız. Güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu, 7/24 açık bir hat bu. Her iki müttefiki de çabalarından ötürü kutluyorum. Umudum, temelde yatan uyuşmazlıkların şu an ele alınabilir olması” şeklinde ifadelerini sürdürdü.
TÜRKİYE NATO İÇİN ÖNEMLİ
NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri de değindi. Stoltenber, “NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
Video Haberler
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
- Nusret'in zor anları sosyal medyaya damga vurdu
- GP'li isimden 'Cumhurbaşkanlığı' özrü
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- Washington'daki Atatürk büstünü Siyahlar korudu!
- Fatih Portakal, hasta-vaka ayrımının sebebini açıkladı
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- ABD'deki son seçim anketinde sürpriz sonuç!
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı