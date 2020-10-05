NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefik

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:19

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ankara’da açıklamada bulundu. "Türkiye çok değer verdiğimiz bir müttefiktir" dedi.

NATO Genel Sekreteri ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da ortak bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşa değinerek “Dağlık Karabağ'daki saldırıların artmasından endişeliyiz. Sivillerin öldüğünü görünce endişemiz artıyor, ayrıca enerji kaynaklarına gelecek zarar da endişe kaynaklarından bir tanesi. Bütün taraflara; 'Çatışmaları biran evvel durdurmalılar' mesajını vermemiz lazım. Dağlık Karabağ sorununun askeri bir çözümü yoktur” dedi.

Stoltenberg’in ardından Çavuşoğlu’nun da açıklama yapması bekleniyor.

TÜRKİYE ABD YAPTIRIMIYLA KARŞILAŞABİLİR

NATO Genel Sekreteri Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili sözlerine Türkiye'nin S-400 alımının konusu, ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Ama S-400 hava savunma sistemi NATO'nun hava savunma sistemiyle uyuşmuyor” şeklinde devam etti.

DOĞU AKDENİZ’DE GERİLİMLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Doğu Akdeniz gündemine de vurgu yapan Stoltenberg, “Amacımız Doğu Akdeniz'deki gerilimi düşürmek. Uyuşmazlık müzakere yoluyla ele alınmalı. Önlemlerin arasında güvenli bir telefon hattı da oluşturuldu. Yunanistan-Türkiye arasında. 7/24 aranabilecek bu hat. Bu mekanizma yapıcı görüşmeler sayesinde oldu. Bu olumlu gelişme için 2 tarafa da teşekkür ediyorum” dedi.

Stoltenberg, “Polonya, bir duyuruda bulundu, deniz devriye hava aracını kullanacağını söyledi. Bugün Doğu Akdeniz'de bazı gerilimlerle karşı karşıyayız. Güvenli bir çağrı hattı oluşturuldu, 7/24 açık bir hat bu. Her iki müttefiki de çabalarından ötürü kutluyorum. Umudum, temelde yatan uyuşmazlıkların şu an ele alınabilir olması” şeklinde ifadelerini sürdürdü.

TÜRKİYE NATO İÇİN ÖNEMLİ

NATO Genel Sekreteri, Türkiye ile NATO arasındaki ilişkileri de değindi. Stoltenber, “NATO, Türkiye'nin etrafındaki güvenlik durumunu ciddiye almaktadır. Türkiye için desteklerini diğer müttefiklerimizde arttırma konusunda karar almışlardır. Türkiye'nin güvenliği NATO için önemlidir” dedi.



