Fransa'nın NATO Daimi Temsilciliği'nden Türkçe 29 Ekim mesajı
Fransa'nın NATO Daimi Temsilciliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Türkçe kutlama mesajı yayımladı.
Fransa'nın NATO Daimi Temsilciliği sosyal medya hesabı üzerinden "Türk müttefikimizin, 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlarız" şeklinde Türkçe bir mesaj paylaştı. Cumhuriyetin değerlerinin korunmasına ilişkin bir çağrı da içeren mesaj şu şekilde:
"Türkiye ve Fransa yüzyıllardır müttefik olmuşlardır ve geçmişe dayanan uzun bir ilişkileri vardır. Cumhuriyetlerimiz, NATO’nun da paylaştığı, ortak değerler üzerine kurulmuştur. Bu değerler, taahhüdümüzün dayanağı olarak kalmalıdır."
TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİNDEN YANIT
Paylaşımın altında, Kanuni Sultan Süleyman ve esaretten kurtardığı Fransa Kralı I. Fransuva'nın portreleri ile Türk ve Fransız bayraklarının yer alması dikkati çekti.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği de Fransa mesajına cevaben, "Müttefikimiz Fransa'nın Cumhuriyet Bayramı'mız vesilesiyle ilettiği, cumhuriyetlerimizin ortak değerlerine, müşterek uzun tarihimize de atıfta bulunan kutlama mesajına müteşekkiriz. Ortak değerlerimizin, milletimizin kimliğine, hassasiyetine saygı temelinde ilerletilmesini dileriz" paylaşımında bulundu.
NATO’DAN DA KUTLAMA MESAJI GELDİ
NATO'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda da "Müttefikimiz ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bize katılın" ifadesi kullanıldı.
Mesajda, "29 Ekim", "Cumhuriyet Bayramı", "Biz NATO'yuz" etiketleri yer aldı.
Öte yandan NATO'daki başta ABD, İtalya ve Belçika gibi bütün müttefikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.
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