NATO'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

05 Mart 2021 Cuma, 09:30

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini ileterek NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

