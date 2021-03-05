NATO'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak şehit askerler için taziyede bulundu.

DHA
05 Mart 2021 Cuma, 09:30
NATO'dan Çavuşoğlu'na taziye telefonu
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için taziyede bulundu.

Stoltenberg, Çavuşoğlu'na Tatvan'da meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler için taziyelerini ileterek  NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.


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