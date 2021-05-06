NATO'dan gerginliği artıracak Rusya açıklaması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Rusya'nın Ukrayna sınırı ve Kırım'a yaptığı askeri yığınaktan sonra bir grup askerini çektiğini ancak on binlerce askerin hala bölgede bulunduğunu' söyledi.
Stoltenberg, Brüksel'de düzenlenen AB savunma bakanlarının toplantısına gelirken yaptığı açıklamada, "Bakanlarla Rusya'nın saldırgan tutumu, Ukrayna ve Afganistan gibi konuları görüşeceklerini" bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna civarında geçen haftalarda ciddi miktarda askeri yığınak yaptığını hatırlatan Stoltenberg, "Rus askerlerinin sayısında bir miktar azalma gördük ancak on binlercesi hala duruyor. Rusya'nın çok sayıda silahı ve askeri malzemeyi burada tuttuğunu görüyoruz" dedi.
'NATO YAKINDAN TAKİP ETMEK ZORUNDA'
Stoltenberg, Rusya'nın Karadeniz'de bazı kısıtlamalar yaptığını, Kerç Boğazı'ndan Azak Denizi'ne girişi kısıtladığını belirterek "NATO bu nedenle ihtiyatlı olmak ve gelişmeleri yakından takip etmek zorunda" diye konuştu.
Stoltenberg, AB'nin Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) olarak adlandırılan ortak savunma projelerine AB üyesi olmayan üçüncü ülkelerin dahil olması çerçevesinde ABD, Kanada ve Norveç'in davet edilmesini de değerlendirdi.
Bu üç ülkenin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesine dahil olmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Stoltenberg, AB üyesi olmayan NATO müttefiklerinin Avrupa'nın korunması ve savunmasında önemli rol oynadığına işaret etti.
TATBİKATA ATIF YAPTI
Stoltenberg, NATO'nun Romanya'da devam eden "Steadfast Defender 2021" tatbikatına atıf yaparak tatbikat kapsamında NATO askerlerinin Avrupa genelinde hızlı sevk edilmesi için İngiltere, ABD ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerden askerlerin de görev aldığını söyledi.
AB'nin PESCO kapsamındaki "Askeri Mobilite" projesi, askeri personel ve ekipmanın AB genelinde demir yolu, kara yolu, hava yolu veya deniz yoluyla hızlı ve hatasız sevk edilmesini sağlayacak stratejik bir platform olarak tanımlanıyor.
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