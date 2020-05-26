Nazan Öncel'den annesiyle cezaevine konulan Dilgeş için paylaşım

26 Mayıs 2020 Salı, 11:11

Müzisyen Nazan Öncel, anneleriyle birlikte cezaevine konulan çocuklar hakkında bir paylaşımda bulundu. Tutuklanan HDP'li meclis üyesi Gönül Aslan ve 3 yaşındaki oğlu Dilgeş’in Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmesine değinen Öncel, 'Dilgeş Özgür Olmalı' kampanyasına destek verdi.

Tutuklanan annesi Gönül Aslan’la beraber cezaevine gönderilen 3 buçuk yaşındaki Dilgeş'in böbrek yetmezliği hastalığı olduğu öğrenildi.

Öncel konuyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Annelerin çilesini çocuklar, bebekler çekiyor. Bir çocuğun bayram günü cezaevine konulmasını aklım almıyor, aklım alsa kalbim almıyor. İstatistikler cezaevlerinde annesiyle birlikte kalan 780 bebe var diyor. Beni ne siyasi boyutu, ne sağ, ne de solu ilgilendiriyor; üç yaşındaki bir çocuğun yeri evidir, arkadaşlarıyla, kardeşleriyle koşup oynayacağı, top sektireceği sokağıdır. Sövüp sayabilirsiniz, dert değil. Çocuk onlar çocuk! Elini kalbine koy da konuş”



