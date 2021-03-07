Nazenin Zaghari-Ratcliffe serbest bırakıldı

07 Mart 2021 Pazar, 16:30

İran’da 2016 yılından bu yana casusluk yaptığı suçlamasıyla tutuklu bulunan İran-İngiliz çifte vatandaşlığı bulunan yardım görevlisi Zaghari-Ratcliffe serbest bırakıldı.

Söz konusu açıklama Avukatı Hojjat Kermani tarafından yapıldı. Bloomberg’te yer alan habere göre Kermani, Zaghari-Ratcliffe'in durumunun iyi olduğunu ve serbest bırakılmasından mutluluk duyduğunu belirtti. Kermani, Etemad gazetesine verdiği demeçte, Ratcliffe'in Mart 2020'den bu yana ev hapsinde tutulduğunu ve elektronik kelepçenin tahliyesinin bir parçası olarak çıkarıldığını söyledi.

Zaghari-Ratcliffe, Nisan 2016'da kızıyla birlikte aile ziyareti için İngiltere'ye gitmeyi planladığı sırada, İmam Humeyni Havalimanı’nda tutuklanmıştı.