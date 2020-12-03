Nazilli Belediyespor koronavirüs kurbanı

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:56

Teknik direktör Hasan Şermet ve yardımcılarının da koronavirüs tedavisi gördüğü Nazilli'yi Darıca'da maça 33 yaşındaki altyapı antrenörü Birkan Duran çıkardı. Rakibi önünde ilk yarıyı 2-0 yenik tamamlayan Nazilli'ye 90+4"üncü dakikada yine koronavirüs tedavisi görüp karantina sürecini tamamlayan Bünyamin Cesur'un tek golü puan için yetmedi.

