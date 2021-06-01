Nazım Hikmet 58. ölüm yıldönümünde Bodrum'da anılacak
Nazım Hikmet, dünyadan ayrılışının 58. yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün sürecek bir programla anılacak.
Memleket hasreti ile Moskova’da yaşamını yitiren Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü olan 3 Haziran öncesinde başlayacak olan anma etkinliklerinde heykel açılışlarından, şiir dinletilerine, ünlü konukların katılacağı söyleşilerden, sergilere kadar 2 gün sürecek bir dizi etkinlik yapılacak.
Kültür ve sanatla yoğrularak Bodrum'a yakışır bir etkinlik olması için günler öncesinden hazırlıklarına başlanan anma etkinlikleri programı 2 Haziran günü saat 14.00'de Umurça Parkı'ndaki Nazım Hikmet heykeli açılışı ile başlayacak. Park içindeki kütüphaneye Nazım Hikmet'in adının verilmesinin ardında düzenlenecek söyleşiye, Zülfü Livaneli, Mehmet Y.Yılmaz, Muzaffer Akyol, Nebil Özgentürk ve Belediye Başkanı Ahmet Aras katılacak. 2 Haziran günü saat 15.00'da başlayacak olan "Nazım'la Yürümek" isimli söyleşi, belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.
Modaratörlüğünü Nebil Özgentürk'ün üstleneceği söyleşinin ardından 2 Haziran programı Özgür Kıyat'ın "Şarkılarla Nazım" dinletisi ile sona erecek.
3 Haziran günü gerçekleştirilecek etkinlikler ise saat 10.00'da Belediye Meydanındaki heykel açılışı ile başlayacak. Heykeltraş Murat Daşkın elinden çıkan Nazım Hikmet heykeli açılışının ardından, "Şiirin Yüzleri" ve "Nazım Hikmet Takvimleri" sergilerinin açılışları gerçekleştirilecek.
Nefes aldığı zamanın yarısını ya sürgünde ya da parmaklıklar ardında geçiren usta şair Nazım Hikmet, aynı gün saat 15.00'de başlayacak olan "Yaşama Dair" şiir ve söyleşi programı ile anılmaya devam edilecek. Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek şiir-söyleşi programının konukları ise Ahmet Telli, Şükrü Erbaş, Ali Cengizkan, Mahmut Temizyürek, Zerrin Taşpınar, Salih Bolat ve Başkan Ahmet Aras olacak.
Yazdığı eserleri yasaklanan, okuyucularının bile tutuklandığı Nazim Hikmet, bugün okullarda ders olarak anlatılıyor. Tüm dünyada kucak açılan ancak kendi memleketine hep uzak kalan Mavi Gözlü Dev'i anma etkinliklerinin finali ise Genco Erkal'ın "İnsanlarım..." adını taşıyan tek kişilik gösterisiyle yapılacak. Pandemi tedbirlerinden dolayı kısıtlı sayıda izleyiciyle gerçekleşecek olan program Umurça Parkı'nda gerçekleştirilecek.
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