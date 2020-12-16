Nâzım Hikmet şiirleriyle bir dinleti: 'Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı'ndan'
İş Sanat'ın yıllardır sürdürdüğü dinleti serisine bu ay Nâzım Hikmet konuk oldu. Atilla Birkiye’nin hazırladığı "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan" başlıklı dinletiyi Mehmet Birkiye sahneye uyarladı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın üstlendi.
Nâzım Hikmet’in 1940’larda yazdığı "Memleketimden İnsan Manzaraları" eserinden bir seçkiyle sunulan "Bir Tren Kalkar Haydarpaşa Garı’ndan" başlıklı dinletide şiirleri Tilbe Saran, Hümay Güldağ, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirdi.
Seyircisiz kaydedilen ve İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ile internet sitesinden yayımlanan etkinlik, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.
ARALIK AYINDA NELER VAR?
İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrimiçi izleyicilerle buluşmaya devam edecek.
İş Sanat Okuma Tiyatrosu’nda William Shakespeare’in "Bir Yaz Gecesi Rüyası" ve "Kuru Gürültü" eserlerinden seçilmiş bölümler, 23 ve 30 Aralık’ta yayımlanacak.
İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda "Çizmeli Kedi" 20 Aralık’ta ve "Jack ve Fasulye Sırığı" 27 Aralık’ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Yazarının Sesinden serisinde bu ay Yavuz Ekinci "Bana İsmail Deyin" ve Sinan Tuzcu "Böcek" kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak.
Semplice Quartet "İyi ki Doğdun Beethoven" başlıklı konseriyle 17 Aralık’ta, Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, "Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri" projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak.
Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.
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