NBA boykotuna Jordon dokunuşu!

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 08:28

ABD’de çok büyük yankı uyandıran Ahmaud Arbery ve George Floyd cinayetlerinin ardından bir başka siyah ABD vatandaşı Jacob Blake’in de polisçe kurşunlanması spor dünyasına da yansıyan tepkilerin yeni bir boyut kazanmasına neden oldu.

Blake’in, Wisconsin’de polis tarafından yedi kurşunla vurulmasının ardından Wisconsin eyaletinin NBA’deki takımı Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile olan play-off ilk tur beşinci maçına çıkmama kararı aldı.

Bu flaş kararın ardından tüm maçlar askıya alınırken oyuncuların büyük bir kısmı ülkede siyahlara yönelik sistematik ırkçılığa dikkat çekmek adına tarihi bir boykota imza attı. Daha sonra oyuncular maçların devam etmesi yönünde oylama sonucu karar alırken NBA’de yaşanan bu krize bir çözüm bulmak adına öne çıkan isim ise Michael Jordan oldu.

Charlotte Hornets’in sahibi olan ve aynı zamanda ligde bir takımın çoğunluk hissesine sahip tek siyah olan basketbol efsanesi Jordan; sorunun çözümü için oyuncular ve takım sahipleri arasında bir köprü görevi görmek için harekete geçti.

ESPN’in haberine göre NBPA (Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği) Başkanı Chris Paul ile görüşen ve oyuncuların taleplerini ve görüşlerini dinleyen Jordan, sosyal adaletsizliğe vurgu yapmak adına sezonun tamamen iptal edilmesini savunan isimler arasında yer alan yıldız isim Russell Westbrook ile de bir görüşme yaptı.

Yine ESPN’den Adrian Wojnarowski’nin haberine göre oyuncular arasında yapılan oylamada sezona devam edilmesi yönünde bir görüş çıktı. Ancak yine de güçlü bir mesaj vermek adına yeni bir formül bulunması gerektiği de aşikar.

DOĞRU İNSAN!

NBA Emek İlişkileri Komitesi de takım sahiplerine seslenirken, oyunculara görüşlerini arzu ettikleri gibi dile getirmeleri yönünde özgürlük alanı tanınması gerektiğinin altını çizdi. Jordan ise çeşitli kaynaklardan aktarılan bilgilere göre “Şimdi, konuşmanın değil, dinlemenin zamanı” ifadelerini kullandı.

Bir lig yönetici de “Michael bu rolde yer alabilecek en doğru insan” diyerek köprü rolü için Jordan’ın biçilmiş kaftan olduğunu vurguladı. Aralarında Jordan’ın da dahil olduğu pek çok takım sahibi hala maçların oynanmasının sosyal değişim mücadelesinde en etkili araç olduğu görüşünü savunuyor. Bununla birlikte bir başka kesim ise Jordan’ın bu hamlesinin bir “diyet” olabileceğini de öne sürüyor.

JORDAN DEVREYE GİRDİ

Bilindiği üzere çok ses getiren ve gündemi sarsan The Last Dance adlı belgeselde yer alan anekdotlardan yola çıkılarak Michael Jordan’ın oyunculuk yıllarında sosyal eşitsizlik ve siyah mücadelesi alanlarında yeteri kadar yer almadığı ve hatta bu konulara duyarsız olduğu ileri sürülmüştü.

Michael Jordan’ın lig tarafından adeta fişlenen takım arkadaşı Craig Hodges’a destek olmaması; North Carolina'daki 1990 senato seçimlerinde görev süresi boyunca ırkçılıkla ilgili kabarık bir sabıka kaydı bulunan Cumhuriyetçi aday Jesse Helms’e karşı mücadele veren Harvey Gantt’a destek vermemesi ve rivayet olunan üzere neden böyle bir konuda bile apolitik durduğu sorulduğunda “Cumhuriyetçiler de ayakkabı satın alıyor” demesi Jordan’ın siyah topluluğu arasındaki imajını zedelemişti.