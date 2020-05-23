NBA efsanesi koronavirüse yakalandı
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane oyuncusu Patrick Ewing, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının başantrenörlüğünü 3 yıldır sürdüren Ewing, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife alınmamalı. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.
Knicks'in sembol oyuncularından 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA kariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.
Video Haberler
- ‘Allah çocuklarımın ömrünü alsın size versin’
- CHP'li Adıgüzel ile MHP'li Enginyurt birbirine girdi
- Muhtarlarla buluşan Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye gönderme
- Koronavirüs sıfırlandı mı, biter mi? sorusuna yanıt
- Nusret Gökçe’den Kim Kardashian’a 'lahmacun' göndermesi
- Parlamentoya damga vuran anlar! Başbakanı uyardılar
- Anahtarı almak istedi, hastanelik oldu
- Erdoğan'a 'vişivanka' sürprizi
- Show Haber ekibine saldırı anı kamerada
- Davutoğlu'ndan Mehmet Dişli iddiası