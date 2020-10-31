NBA greve doğru!

31 Ekim 2020 Cumartesi, 15:21

NBA’de 2020/21 sezonunu 22 Aralık’ta başlatmak isteyen NBA yönetiminin teklifini oyuncular sendikası reddetti.

ESPN’de yer alan haberde, NBA Başkanı Adam Silver ve Oyuncular Sendikası Başkanı Michelle Roberts’ın 2020/21 sezonu için görüşme yaptıkları ancak toplu sözleşme ve sezonun başlama tarihi konusunda anlaşmaya varamadıkları belirtildi. Oyuncular Sendikası, ligin 18 Ocak’ta başlatılmasını ve sezonun 50 maç üzerinden oynanmasını talep ettikleri ifade edildi. NBA yönetiminin bu teklife sıcak bakmamasındaki esas sebebin, ligin 18 Ocak’ta başlatıldığı takdirde olimpiyatlarla çakışması olduğu belirtildi. Pandemi sebebiyle lig gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan NBA’in olimpiyatlarla birlikte aynı anda NBA maçlarının yayınlanmasını istemediği belirtildi. NBA maçlarının olimpiyatlarla aynı anda yayınlandığı takdirde televizyon reytinglerinde ve gelirlerinde de düşüş yaşanacağını belirten yönetim, takımlara bu sezon %40’lık bir gelir kaybına uğrayacaklarını ifade etti.

Haberde, Oyuncular Sendikası’nın istediği gibi sezonun 18 Ocak’ta başlaması halinde NBA’in 1 milyar dolar zarara uğrayacağı belirtildi. Oluşacak zarar sonrasında oyunculara ödenen yüksek maaşların da düşeceğine dikkat çekildi.

ESPN’de yer alan haberde hem NBA yönetiminin hem de Oyuncular Sendikası’nın var olan toplu iş sözleşmesini feshetme haklarının olduğu belirtildi. Pandemi sebebiyle, sözleşmedeki mücbir sebep maddesinin uygulanabileceği ve her iki tarafında bu hakkı istediği zaman kullanabileceği kaydedildi. Her iki tarafın da finansal kayıpları önlemek için var olan sözleşmeyi feshedip, bu sezon özelinde yeni bir anlaşmaya varabileceği ifade edildi. Haberde, tarafların bu hakkı kullanmak yerine sözleşmede değişiklik yaparak sorunu çözmek istediği belirtildi.