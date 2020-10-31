NBA greve doğru!
NBA’de 2020/21 sezonunu 22 Aralık’ta başlatmak isteyen NBA yönetiminin teklifini oyuncular sendikası reddetti.
NBA’de 2020/21 sezonunu 22 Aralık’ta başlatmak isteyen NBA yönetiminin teklifini oyuncular sendikası reddetti.
ESPN’de yer alan haberde, NBA Başkanı Adam Silver ve Oyuncular Sendikası Başkanı Michelle Roberts’ın 2020/21 sezonu için görüşme yaptıkları ancak toplu sözleşme ve sezonun başlama tarihi konusunda anlaşmaya varamadıkları belirtildi. Oyuncular Sendikası, ligin 18 Ocak’ta başlatılmasını ve sezonun 50 maç üzerinden oynanmasını talep ettikleri ifade edildi. NBA yönetiminin bu teklife sıcak bakmamasındaki esas sebebin, ligin 18 Ocak’ta başlatıldığı takdirde olimpiyatlarla çakışması olduğu belirtildi. Pandemi sebebiyle lig gelirlerinde büyük bir düşüş yaşayan NBA’in olimpiyatlarla birlikte aynı anda NBA maçlarının yayınlanmasını istemediği belirtildi. NBA maçlarının olimpiyatlarla aynı anda yayınlandığı takdirde televizyon reytinglerinde ve gelirlerinde de düşüş yaşanacağını belirten yönetim, takımlara bu sezon %40’lık bir gelir kaybına uğrayacaklarını ifade etti.
Haberde, Oyuncular Sendikası’nın istediği gibi sezonun 18 Ocak’ta başlaması halinde NBA’in 1 milyar dolar zarara uğrayacağı belirtildi. Oluşacak zarar sonrasında oyunculara ödenen yüksek maaşların da düşeceğine dikkat çekildi.
ESPN’de yer alan haberde hem NBA yönetiminin hem de Oyuncular Sendikası’nın var olan toplu iş sözleşmesini feshetme haklarının olduğu belirtildi. Pandemi sebebiyle, sözleşmedeki mücbir sebep maddesinin uygulanabileceği ve her iki tarafında bu hakkı istediği zaman kullanabileceği kaydedildi. Her iki tarafın da finansal kayıpları önlemek için var olan sözleşmeyi feshedip, bu sezon özelinde yeni bir anlaşmaya varabileceği ifade edildi. Haberde, tarafların bu hakkı kullanmak yerine sözleşmede değişiklik yaparak sorunu çözmek istediği belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'
Video Haberler
- Pakdemirli'nin konuştuğu Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım İzmir'de 'Başbakan' gibi!
- Rusya’dan Ermenistan’ın destek talebine yanıt
- Yüksel’in eşi ve iki çocuğu depremde yaşamını yitirdi
- 'Devlet sizi bile bile öldürecek'
- İzmir'de tepki çeken paylaşımlara gözaltı
- Tayland Krabi Milli Parkı'ndaki eşsiz doğal anıt çöktü
- Yavrularımın üzerine güneş doğmadı bugün
- Depremde zenginler değil, fakirler ölür
- Bayraktar’ın İHA’sı, kamunun İHA’sı değildir
- 'Deprem A partisi B partisi ayrımı yapmıyor'