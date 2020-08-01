NBA oyuncusu ırkçılık protestosuna katılmadı!

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 11:58

Orlando Magic - Brooklyn Nets mücadelesi öncesi ulusal marş sırasında diz çökmeyen ve Black Lives Matter t-shirt'ü giymeyen Jonathan Isaac tartışma konusu oldu.

Magic'in 128-118 galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından görüşlerini aktaran 22 yaşındaki oyuncu "Black Lives Matter'a inanıyorum. Bu kararı verirken aklımdan bir çok şey geçti ve onlardan biri de diz çöküp t-shirt giyerek bu hareketin desteklenemeyeceğiydi" ifadelerini kullandı.

"Bu kişisel bir karardır" diyen Magic koçu Steve Clifford ABD'li basketbolcuya destek verdi; "Hepimiz bu konuda birbirimizi destekliyoruz. Diz çökme konusunda rahat değilse ve ayakta durmak istiyorlarsa, kimsenin bu tercihiyle bir sorunu yoktur. Onu destekliyorum, takım arkadaşları onu destekliyor. Organizasyon onu destekliyor"

Isaac ayrıca 'Özgürlük', 'Eşitlik' gibi mesajları formalarına taşıyan basketbolcuların aksine formasında kendi ismine yer verdi.

Kaynak: NTV Spor