NBA yıldızı Donovan Mitchell’a yardımseverlik ödülü

30 Ocak 2021 Cumartesi, 11:42

NBA tarafından aylık olarak verilen, sezon ve sezon dışı kategorileri olan NBA Cares Community Assist Ödülü’nün sezon dışı kategorisine Donavan Mitchell layık görüldü. ESPN’de yer alan haberde Mitchell’ın 2019/20 ve 2020/21 sezonları arasında gösterdiği çabalardan dolayı ödülü kazandığı ifade edildi. Mitchell, geçtiğimiz yıl annesinin öğretmenlik yaptığı Greenwich Country Day okuluna 12 milyon dolarlık bağış yaptığını açıklamıştı. Bu tutar okul tarihinin en büyük bağışı anlamına geliyordu. Amerikalı oyuncu geçtiğimiz yaz NBA Sosyal Adalet Koalisyonu’nun açılışı kuruluna seçildi ve mezun olduğu Louisville Üniversi ve Adidas ile geliştirdiği ortak projeyle 200 bin dolar değerinde burs fonu oluşturarak üniversitedeki öğrencilere burs imkânı sağladı. Mitchell yaptığı açıklamada, ‘’ NBA Community Assist Ödülü'nü almaktan onur duyuyorum. Sporcular olarak, gelecek nesiller için üzerimize düşeni yapma sorumluluğuna sahibiz. Kısa bir süre önce, profesyonel sporculara hayranlık duyan çocuklardan biriydim. Amacım, eğitimin önemine vurgu yaparak gençlere ilham vermek ve onları eğitim için teşvik etmek. ‘’ ifadelerini kullandı.