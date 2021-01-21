NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

AA
21 Ocak 2021 Perşembe, 12:15
NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi
Abone Ol google-news

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.

Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler