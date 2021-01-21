NBA'de 11 koronavirüs vakası tespit edildi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son bir haftada yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinde 11 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 14-20 Ocak tarihlerinde 502 basketbolcuya uygulanan test sonucunda 11 pozitif vaka saptandı.
Testi pozitif sonuçlanan kişiler, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü
- HDP'den 'yeni parti' açıklaması
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama
Video Haberler
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
- Covid-19'u yenen doktor: İşimi yapamayacağımı düşündüm
- Define ararken kazdıkları alan patladı: 1 ağır yaralı
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
En Çok Okunan Haberler
- Berat Albayrak'a yakın isimden dikkat çeken paylaşım
- Zehra'nın annesi: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar
- CHP'li belediye, ücretsiz ekmek dağıtımına başlıyor
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan Takvim'in o manşetine yanıt
- Trump, yerini bıraktığı Biden için not bıraktı
- 'Dün FETÖ için yaptın, bugün kimin için yapacaksın?'
- Erdoğan ile Bahçeli ilk kez ters düştü
- HDP'den 'yeni parti' açıklaması
- Beyaz Saray'ı terk eden Trump'tan ilk açıklama