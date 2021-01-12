NBA'de Cedi yenilgiyi engelleyemedi

12 Ocak 2021 Salı, 10:22

NBA’de Memphis Grizzlies, Clevland Cavaliers’ı 101-91 mağlup ederken Cedi Osman Clevland adına 14 sayı kaydetti.

NBA’de normal sezon yedi maçla devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman’ın iyi bir performans sergilediği maçta Clevland Memphis’e mağlup oldu ve bu sezonki altıncı yenilgisini aldı. Cedi Osman 14 sayının yanında 3 ribaunt ve 4 asist ile oynadı. Memphis’de ise Dillon Brooks attığı 21 sayı ile maçın en skorer ismi olurken Memphis bu sezonki dördüncü galibiyetini aldı.

BUCKS FARKA GİTTİ

Milwakue Bucks deplasmanda Orlando Magic’i 121-99 mağlup ederken Bucks’da 5 oyuncu çift haneli sayı kaydetti. Giannis Antetokounmpo 22, Khris Middleton ve Bobby Portis 20 sayılık katkı sağlarken Jrue Holiday 11, Bryn Forbes 14 sayı üretti. Magic’de ise Nikolo Vucevic attığı 28 sayı ile maçın en skorer ismi olurken aldığı 13 ribaunt ile double double yaptı.

NBA’de alınan diğer sonuçlar şöyle:

Washington Wizards: 128 – Phoenix Suns: 107

Charlotte Hornets: 109 – New York Knicks: 88

Atlanta Hawks: 112 – Philadelphia Sixers: 94

Portland: 112 – Toronto Raptors: 111

Sacramento Kings: 127 – Indiana Pacers: 122