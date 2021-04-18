NBA'de Ersan İlyasova'nın 20 sayısı Utah Jazz'a yetmedi
NBA'de Batı Konferansı lideri Utah Jazz, Los Angeles Lakers'a mağlup olurken Utah'da Ersan İlyasova 20 sayı kaydetti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, normal süresi 110-110 eşitlikle sona eren maçta Utah Jazz'ı uzatma sonunda 127-115 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, konuk ettiği Utah Jazz'ı uzatma sonunda 12 sayı farkla yenerek sezonun 35. galibiyetine ulaştı.
Lakers'ta Andre Drummond 27 sayı, 8 ribaunt, Dennis Schröder 25 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 25 sayı, 5 ribaunt, Kyle Kuzma 13 sayı, 6'şar asist ile ribaunt, Markieff Morris ise 10 sayı ve 12 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 15. kez kaybeden ve 42 galibiyetle konferans lideri konumunda bulunan Jazz'da ilk kez bir karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 31 dakika süre aldığı mücadelede 8'de 6 üç sayı isabetiyle ön plana çıkarken, toplam 20 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 2 blok üretti. 33 yaşındaki oyuncu, 6 üç sayılık isabetiyle kariyer rekorunu da egale etti.
Utah Jazz'da çift hanelere ulaşan diğer oyuncular, 27 sayıyla Jordan Clarkson, 20 sayı, 14 asistle Joe Ingles, 19 sayıyla Bojan Bogdanovic ve 14 sayıyla Royce O'Neale oldu.
WARRIORS'TA STEPHEN CURRY'NİN 47 SAYISI YETMEDİ
Jayson Tatum ile Stephen Curry'nin sayı düellosuna sahne olan maçta Boston Celtics, sahasında Golden State Warriors'ı 119-114 yendi.
Üst üste 6'ncı, sezonun ise 31. galibiyetine ulaşan Celitcs'te Tatum 44 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaparken, Kemba Walker 26 sayı, 8 ribaunt, Marcus Smart 16 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle galibiyete katkı sağladı.
Bu sezon 29. kez kaybeden 28 galibiyetli Warriors'ta Curry 47 sayı ve 7 ribaunt, Andrew Wiggins 22, Kent Bazemore ise 16 sayıyla mücadele etti.
SONUÇLAR
Los Angeles Lakers-Utaz Jazz: 127-115 (uzatmada)
Washington Wizards-Detroit Pistons: 121-100
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 106-96
Boston Celtics-Golden State Warriors: 119-114
Milwaukee Bucks-Memphis Grizzlies: 115-128
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 85-111
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