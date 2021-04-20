NBA'de Golden State Warriors Stephen Curry ile kazandı

20 Nisan 2021 Salı, 11:50

NBA'e 9 maçla devam edildi. Golden State Warriors'ın deplasmanda Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers'ı 9 sayı farkla yendiği maçta, son dönemin formda oyuncusu Curry, galibiyette yine başrolü oynadı.

Sezonun 29. galibiyetini elde eden Warriors'ta Curry, karşılaşmayı 10'u üçlük olmak üzere 49 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla tamamladı. 33 yaşındaki basketbolcu, son 10 maçında 72 üçlük atarak bu alanda NBA rekoru kırdı. Üst üste son 11 maçında rakip potaya 30 ve üstü sayı atan Curry, Kobe Bryant'ın 10 maçlık serisini geçerek NBA'de bu performansı 33 yaş ve üstünde sergileyen ilk oyuncu oldu.

Bu sezon 18. kez kaybeden Sixers'ta Joel Embiid 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist, Seth Curry 15 sayı ve 5 asist, Matisse Thybulle 13 sayı ve 7 ribaunt, Danny Green 12 sayı ve 7 ribaunt, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 2 asist ve 1 top çalmayla karşılaşmayı tamamladı.

İKİ UZATMAYA GİDEN MAÇI DENVER NUGGETS KAZANDI

Denver Nuggets, normal süresi 116-116 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmanın ardından konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 139-137 yendi.

Bu sezon 37. kez kazanan Nuggets'ta Nikola Jokic 47 sayı, 15 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Will Barton 28 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Michael Porter 21 sayı ve 7 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 27. mağlubiyetini alan 29 galibiyetli Grizzlies'ta Ja Morant 36 sayı, 12 asist, 8 ribaunt, De'Anthony Melton 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalma, Grayson Allen 24 sayı, Xavier Tillman 18 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 109-105

Boston Celtics-Chicago Bulls: 96-102

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 96-107

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 94-109

Miami Heat-Houston Rockets: 113-91

Washington Wizards-Oklahoma City Thunder: 119-107

Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 127-128 (uzatmada)

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 139-137 (uzatmada)

Los Angeles Lakers-Utaz Jazz: 97-111

